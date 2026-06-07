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Sklepy autonomiczne padają. Wszystko przez wandali

Wizja handlu przyszłości, w której tradycyjne sklepy i kasjerzy zostają całkowicie zastąpieni przez obiekty autonomiczne, brutalnie zderzyła się z rynkową rzeczywistością. Problemem są nie tylko kwestie finansowe, ale również zachowania klientów.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:07
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Sklepy autonomiczne padają. Wszystko przez wandali
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Jak informuje Portal Spożywczy, sieć Carrefour zdecydowała o likwidacji swoich jedynych bezobsługowych placówek w Warszawie, które działały przy ulicy Światowida oraz w Galerii Wileńskiej. 

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Jak wyjaśnia biuro prasowe Carrefour Polska, powodem zamknięcia sklepów w technologii vendingowej było przede wszystkim nieosiągnięcie zakładanego poziomu rentowności oraz ograniczone możliwości skalowania tego formatu. Inaczej rzecz ujmując – to się po prostu nie opłaca. Dodatkowym wyzwaniem okazały się jednak problemy z samymi klientami, w tym liczne kradzieże oraz akty wandalizmu, na które narażone były pozbawione obsługi punkty. 

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Carrefour tłumaczy, że jego sklepy autonomiczne były programem pilotażowym, który pozwolił zebrać ważne obserwacje. Jak się jednak okazuje, problem z bezobsługowymi sklepami na tej sieci się nie kończy. W maju z projektu autonomicznych obiektów wycofał się Auchan, który zamknął swoją jedyną taką placówkę na warszawskiej Woli i wstrzymała otwieranie kolejnych punktów. 

Chowają Żabki Nano w przestrzeniach zamkniętych

Z kolei sieć Żabka, mająca około pięćdziesięciu sklepów Żabka Nano, sukcesywnie wycofuje je z ogólnodostępnych przestrzeni miejskich. Z analizy wynika, że tego typu placówki sprawdzają się wyłącznie w przestrzeniach zamkniętych lub półzamkniętych, takich jak duże zakłady produkcyjne, biurowce, szpitale, kampusy studenckie czy lotniska, gdzie ryzyko dewastacji jest znacznie mniejsze.

Kryzys tego formatu widać również w skali międzynarodowej, czego dowodem jest ogłoszona na początku 2026 roku decyzja Amazona. Amerykański gigant zdecydował o całkowitym wygaszeniu marki Amazon Go, autonomicznych sklepów bez kolejek i kas. Tu również problemem okazała nieopłacalność.

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telepolis
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Źródła zdjęć: 4045 / Shutterstock
Źródła tekstu: Portal Spożywczy