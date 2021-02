Twitch - w 2020 roku obejrzeliśmy ponad bilion godzin transmisji

Twitch może uznać 2020 rok za bardzo udany. Platforma streamingowa pochwaliła się swoimi wynikami i wzrosty są dostrzegalne we wszystkich statystykach.

Twitch, pomimo konkurencji ze strony YouTube'a czy też Facebooka, nadal pozostaje największą i najpopularniejszą platformą streamingową na świecie. Nawet jeśli jacyś streamerzy odchodzili do rywali, to po czasie szybko wracali. Dotyczy to między innymi Shrouda oraz Ninjy, którzy mieli krótkie przygody z Mixerem (Microsoft zamknął platformę). To samo działo się na polskim rynku, gdzie wielu twórców po roku rozstało się z Facebookiem i wrócili na Twitcha. Ogromną popularność platformy widać też po statystykach, którymi właśnie się pochwaliła. Rok 2020 był bardzo udany.

Twitch w 2020 roku

W sumie w 2020 roku wszyscy widzowie obejrzeli razem ponad bilion minut transmisji. To aż 78-procentowy wzrost w porównaniu z 2019 rokiem, kiedy to Twitch osiągnął pułap 560 miliardów obejrzanych minut. Oprócz tego platforma może pochwalić się ponad 30 mln unikalnych widzów każdego dnia oraz ponad 7 mln unikalnych streamerów, którzy przynajmniej raz włączyli transmisję w ciągu miesiąca. Średnio w każdym momencie Twitcha ma włączonego ponad 2,5 mln ludzi. Takie wyniki robią wrażenie.

Nie ulega wątpliwości, że wpływ na wyniki Twitcha miał światowy lockdown. Siedząc w domu, każdy z nas szukał alternatywnej formy rozrywki i część trafiła właśnie na platformę streamingową. Duże wzrost zauważalne są również u wydawców gier, jak Sony, Nintendo, Capcom, Take-Two czy też Electronic Arts.

