Twitch: jest nowa permanenttna emotka Pogchamp

Twitch wprowadził na stałe nową emotkę Pogchamp. Tym razem nie jest nim żaden streamer, ale... waran z Komodo.

Styczniowe zdobycie Kapitolu przez zwolenników Donalda Trumpa odbiło się bardzo mocno na branży rozrywkowej i mediów społecznościowych. Ówczesny prezydent USA doczekał się blokady na właściwie każdej platformie, natomiast z Twitcha zniknęła... emotka Pogchamp. Używana była ona to wyrażania zachwytów nad ciekawymi akcjami streamera w trakcie gry. Co miała ona wspólnego z zamieszkami w Waszyngtonie? Ryan 'Gootecks' Gutierrez będący dawną twarzą Pogchampa zapytał, czy zastrzelenie kobiety podczas zamieszek doprowadzi do kolejnych niepokojów społecznych. Okazało się, że Twitch uznał to za nawoływanie do przemocy.

Od tego czasu Twitch postanowił użyć tymczasowego sposobu, jakim było codzienne zmienianie emotki. Każdego dnia jej twarzą był inny streamer. Użytkownicy serwisu nie byli jednak zadowoleni i regularnie pojawiały się nie tylko wezwania do przywrócenia starego Pogchampa, ale nawet groźby dla streamerów będących nowymi twarzami emotki. Teraz Twitch postanowił wprowadzić nowego permanentnego Pogchampa. Nową twarzą emotki nie jest żaden streamer, ale... gad. Waran z Komodo jest zatem nowym Pogchampem.

The community has spoken!



Let's fire up the PogChamp Machine and activate the new face of Pog. pic.twitter.com/idQ2cNtMiH — Twitch (@Twitch) February 12, 2021

Źródło tekstu: twitch, wł