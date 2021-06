Resident Evil: Village otrzyma dodatek, ale jeszcze na niego poczekamy

Resident Evil: Village otrzyma dodatek. To oficjalna informacja, potwierdzona przez Capcom. Niestety, na DLC musimy jeszcze trochę poczekać.

Chociaż Capcom ma w swoim portfolio wiele udanych gier, a seria Resident Evil przechodzi w ostatnich latach prawdziwy renesans, to deweloper nie zawsze potrafił odpowiednio dbać o swoje produkcje już po ich premierze. Dodatki często są nijakie lub nie ma ich w ogóle. Nic dziwnego, że gracze obawiali się, że to samo spotka bardzo udane Resident Evil: Village. Jednak dobre informacje są takie, że najnowsza odsłona "mieszkańca zła" otrzyma DLC, ale musimy na nie jeszcze poczekać.

DLC do Resident Evil: Village

Tsuhoshi Kanda, producent Resident Evil: Village, na konferencji Capcomu z okazji E3 2021 potwierdził, że gra otrzyma dodatek. Niestety, nic nie wiemy na jego temat. Czy będzie to rozszerzenie znanej historii, opowieść z perspektywy innego bohatera, a może coś jeszcze innego? Czas pokaże. Pewne jest jedynie to, że na DLC do RE: Village przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ponieważ prace dopiero się rozpoczęły. Nie powinny one potrwać tyle, ile zajmuje stworzenie całej gry, ale jednak kilka miesięcy to minimum, ile powinni potrzebować twórcy.

Jednocześnie Capcom zapowiedział, że Resident Evil Re:Verse, czyli produkcja multiplayer, która miała początkowo zadebiutować razem z Village, zostanie ostatecznie udostępniona w lipcu. Dokładna data nie jest znana, ale przynajmniej wiemy, że wkrótce się doczekamy. Co ważne, gra będzie darmowa dla każdego posiadacza Resident Evil: Village.

