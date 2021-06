S.T.A.L.K.E.R. 2 z czasową ekskluzywnością na Xbox i PC. Gra wygląda wyśmienicie

S.T.A.L.K.E.R. 2, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pojawiło się na konferencji Xbox & Bethesda Games Showcase. Gra dostępna będzie w czasowej ekskluzywności tylko na Xbox oraz PC.

S.T.A.L.K.E.R. 2 to prawdopodobnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier najbliższych miesięcy. Pierwsze odsłony mają wiele fanów na całym świecie, którzy przez wiele lat musieli czekać na choćby plotki na temat kontynuacji. Ich prośby zostały wysłuchane już jakiś czas temu. Teraz S.T.A.L.K.E.R. 2 pojawiło się na konferencji Xbox & Bethesda Games Showcase, na której dowiedzieliśmy się, że gra nie tylko będzie czasowo ekskluzywna na konsolach Xbox oraz PC-tach, ale trafi również do Xbox Game Pass!

S.T.A.L.K.E.R. 2 - gameplay i data premiery

Twórcy gry z ukraińskiego GSC Game World zaprezentowali aż 5-minutowy gameplay, na którym produkcja prezentuje się po prostu wyśmienicie. Z ekranu hektolitrami wylewa się klimat Czarnobyla. Nie brakuje też krwi i zmutowanych stworów. Zresztą sami zobaczcie:

Przy okazji poznaliśmy też datę premiery gry. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, bo tak brzmi pełna nazwa gry, trafi na sklepowe półki już za niecały rok - 28 kwietnia 2022 roku. Co ważne, produkcja będzie dostępna w ramach abonamentu Xbox Game Pass i to w dniu premiery!

