Po jednej grze za darmo w GOG i Epic Games

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich znudzonych w weekend. Możecie pobrać dwie gry za darmo. Jedna w sklepie Epic Games, druga w sklepie GOG.

Pospieszyć trzeba się z odebraniem gry Warhammer 40,000 RItes of War. Jest ona bowiem dostępna za darmo w sklepie GOG do 19 lipca. To pozycja dla wszystkich fanów gier strategicznych. Wcielimy się tam w rolę Eldara, który stawi czoła Tyranidom. Jednocześnie spróbujemy zapewnić przetrwanie naszej zagrożonej rasie. To pozycja dla wszystkich fanów kosmicznej wersji uniwersum Warhammera. Sama gra jest już dość wiekowa (z 1999), ale nie znaczy to, że nie warto w nią zagrać. Szczególnie, że jest za darmo.

Druga dostępna pozycja to Torchlight 2. Tym razem Epic Games zaoferował tylko jedną grę za darmo, jednak nie powinniśmy narzekać. Torchlight to jedna z najcieplej przyjętych gier z serii Hack and Slash. Najbardziej znanym jej przedstawicielem jest oczywiście Diablo, ale nie znaczy to, że losowo generowane lochy w Torchlight 2 nie sprawią trudności. Do dyspozycji są cztery klasy, obie płcie i... zwierzątka oraz łowienie ryb. To tak w przerwie od wysyłania piekielnych istot tam, skąd przybyły. Za darmo do naszego kota grę można przypisać do 23 lipca.

