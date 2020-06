Path of Exile 2 dopiero w przyszłym roku

Path of Exile to jedna z najlepiej przyjętych na rynku gier typu hack and slash. Niestety, na jej kontynuację musimy jeszcze poczekać. Przynajmniej do przyszłego roku.

Kiedy w 2013 oficjalnie zadebiutowała gra Path of Exile 2 niewielu chyba spodziewało się takiego sukcesu. Historia wygnanego za morze wyrzutka doczekała się w końcu aż dziesięciu różnorodnych aktów, w których zwiedziliśmy dwa kontynenty i stawiliśmy nawet czoła upadłym bogom. Oczywiście nie zabrakło też różnych klas - mnie uwiodła swoją opętaną początkową animacją wiedźma. W mniej odległej przeszłości gracze mogli zaznajomić się z nowymi ligami, takimi jak Delirium czy najnowsza - Harvest.

Prace nad ostatnim rozszerzeniem trwały czternaście tygodni, a druga część (co raczej nikogo nie dziwi) to o wiele więcej pracy. W normalnym funkcjonowaniu studia Grinding Gear Games przeszkodziła jednak panująca ostatnio na świecie sytuacja. Dlatego też opóźni się debiut Path of Exile 2. W drugą część zagrać będziemy mogli najwcześniej w przyszłym roku. Nie ma się jednak co obawiać. Twórcy zapowiedzieli, że będą dbali o dokładanie nowych okazji do zabawy w pierwszej części. Wszystko by umilić czekanie.

Źródło tekstu: pcgamer, wł