Gry za darmo - dwie w Epic Games, pięć w Microsoft Store

Minęła już ta gorsza połowa tygodnia, już tylko czwartek i potem piątek z weekendem. Oznacza to, że pojawiają się nowe gry, które tymczasowo możemy przypisać do konta za darmo. Worek z prezentami rozwiązują Epic Games oraz Microsoft.

Pierwszą grą, którą polecamy pobrać jest AER Memories of Old. Gra będzie bezpłatna przez tydzień od dzisiaj od godziny 17:00, aż do 2 lipca. Raz przypisana do konta zostanie z nami na stałe. Pozycja opowiada o świecie, gdzie bogów i świat spotkała katastrofa. Teraz gracz jako jeden z ostatnich zmiennokształtnych musi podróżować przez świat i odkryć sposób na uratowanie wszystkiego co zna. Tytuł ujmuje pięknymi widokami z perspektywy ptaka.

Epic Games szykuje też drugą grę, która bezpłatna ma być przez ten sam okres. Trzymamy jednak kciuki by nie skończyło się podobnie jak tydzień temu, gdzie miały wyjść dwie gry, a była jedna. Tym razem gracz będzie mógł odebrać grę Stranger Things 3: The Game. To oficjalna gra towarzysząca trzeciemu sezonowi tego popularnego serialu. Można w niej nie tylko przeżyć jeszcze raz wydarzenia z serialu, ale i zobaczyć rzeczy, które pojawiają się tylko w grze.

W tym tygodniu do wielkiego rozdawania dołączył Microsoft Store. Pierwsze dwie gry to tak naprawdę różne odsłony tej samej serii. Chodzi o Farming Simulator 14 oraz Farming Simulator 16. Wystarczy odkryć w sobie żyłkę rolnika i już można wsiadać do wirtualnego kombajnu.

Microsoft przygotował też coś dla fanów gier wyścigowych. Za darmo dostępna jest gra Omega Rally Championship. Można tam pokierować trzema różnymi rodzajami samochodów i ruszyć zdobywać sławę i chwałę. Cały widok jest jednak prowadzony z góry.

Poprzednie gry zaproponowane przez Microsoft wydają się być przeznaczone dla bardzo specyficznych nisz graczy? Na szczęście można też pobrać grę Blackbeard's Cove. Normalnie gra kosztuje 70 zł, przez pięć dni jest jednak bezpłatna. Twórcy gry zachwalają, że czeka nas pięćdziesiąt godzin rozgrywki podczas której spróbujemy zbadać sekrety okrętu legendarnego pirata Czarnobrodego.

A może zaoszczędzić nawet.... 370 złotych? Tym właśnie kusi Microsoft proponując grę Spider Jet Flight - Shoot & Strike. Możemy tam zasiąść za sterami kosmicznego myśliwca i ruszyć do walki z obronie planety Ziemia. Gra jest dostępna 3 dni.

Zobacz Steam ma za darmo Injustice: Gods Among Us, a Epic Games opóźnia The Escapists 2

Zobacz Attack on Titan - pojawia się zwiastun czwartego sezonu