Steam ma za darmo Injustice: Gods Among Us, a Epic Games opóźnia The Escapists 2

Przez kilka dni za darmo można odebrać na Steamie grę Injustice: Gods Among Us. Niestety dobrej wiadomości towarzyszy w tym wypadku też ta zła. Epic Games opóźnił darmowe wydanie gry The Escapists 2.

Aż do 26 czerwca o godzinie 8:59 możemy odebrać za darmo grę Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition. Wystarczy wejść na Steama i przypisać ją do swojego konta. Pozycja zostanie z nami już na zawsze. Tytuł to gra dla fanów bijatyk. Tutaj jednak nie wcielimy się w żadne nieznane postacie. Będziemy wybierać między superbohaterami z uniwersum DC oraz złoczyńcami z tego samego miejsca. Normalnie za grę trzeba zapłacić równowartość 20 euro, zatem gra jest zdecydowanie warta świeczki.

Niestety, tym razem zawiódł nieco główny dostawca bezpłatnych gier, czyli Epic Games. Tamten sklep planował udostępnić przez tydzień za darmo dwie gry - Pathway o archeologu polującym na starożytne artefakty i The Escapists 2. Ta druga pozycja to z kolei symulator więźnia. Konkretnie to symulator uciekającego więźnia. Poza szlifowaniem sztuki podkopów możemy jednak też chodzić na apele i poddawać się resocjalizacji. Gra miała być dostępna za darmo, ale... Epic Games ogłosił, że natrafił na nieprzewidziane problemy. Na szczęście grę i tak otrzymamy za darmo, jednak musimy trochę poczekać.

