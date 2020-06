Wiedźmin 3 i inne gry za darmo - GOG, Steam, Epic Games

Jakie gry, za które zwykle musimy zapłacić worek złota są dostępne teraz za darmo? Swoje oferty mają Steam, Epic Games i GOG. Niektóre gry zostaną z nami na stałe, inne tymczasowo, a Wiedźmi 3 - o ile kupiliśmy na inną platformę.

Już od dzisiaj od godziny 17:00 aż do 25 czerwca w sklepie Epic Games będziemy mogli odebrać za darmo dwie gry. Pierwsza to to turowa pozycja Pathway , która u konkurencji kosztuje 60 złotych. To strategiczna gra, gdzie wcielamy się w połączenie Indiany Jonesa i Lary Croft, a naszym zadaniem jest dorwanie się do ukrytych w starych i zapomnianych świątyniach skarbów. Trzeba to zrobić zanim zrobią to... nazistowskie Niemcy. Fascynacja III Rzeszy archeologią, mitologią i okultyzmem jest powszechnie znana, teraz sami będziemy mogli pokazać, że jesteśmy lepszymi specjalistami w tych dziedzinach. Gra zostanie z nami na stałe.

To jednak nie jest jedyna gra, którą oferuje Epic Games. Druga to The Escapists 2. Jak sama nazwa sugeruje, możemy sprawdzić swoje umiejętności w... uciekaniu z więzienia. I to nie wcale jednego, nie dwóch, a naprawdę wielu. W przerwach między konstruowaniem naszego idealnego planu ucieczki możemy brać udział w zwykłym więziennym życiu. Chodzenie na apele, resocjalizacja... Brzmi jak świetny symulator więźnia, prawda?

A co oferuje konkurencyjny Steam? Przez 4 dni można jeszcze grać za darmo w Dead by Daylight. To gra oparta na sieciowym PvP, gdzie jeden z graczy wciela się w rolę mordercy rodem z horrorów, a czwórka pozostałych ma mu uciec. Gra oferuje różnorodność map, a ciekawostką jest fakt, że oprawca korzysta z widoku pierwszej osoby, natomiast uciekający - trzeciej. Gra normalnie kosztuje 72 złote, teraz jednak można ją mieć za 28,79 złotych. Oferta ważna do 9 lipca.

Swoją propozycję ma też GOG. Do 23 czerwca możemy podpiąć konto zawierające Wiedźmina 3 na PlayStation 4, konsoli Xbox One czy jakiekolwiek na komputerze. Wtedy na platformie będziemy mogli odebrać bezpłatną drugą kopię.

