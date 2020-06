Sony chce stworzyć boty imitujące zagrania gracza

Jak poszczególne gry radzą sobie z sytuacją, w której gracze opuszczają rozgrywkę? Niektóre kończą partię, inne zastępują gracza botami, które... nie są specjalnie rozgarnięte. Sony zamierza dopracować ten mechanizm.

Gra z botami nie należy do szczególnie pasjonujących. Są zwykle bardzo słabe, a samo zwycięstwo nie przynosi prawie żadnej satysfakcji. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda kiedy rozgrywka ulega zakończeniu i cały nasz wysiłek idzie na marne. Japończycy z Sony złożyli wniosek patentowy, który zakłada stworzenie takich botów, które imitowałyby graczy naprawdę wiernie.

Miałyby one na przykład odtwarzać charakterystyczne zagrania danej osoby i w ten sposób sprawić, że gra nie ulegnie zmianie. Byłby to koniec problemów z opuszczaniem gry. Takie rozwiązanie istnieje chociażby w serii gier Forza, jednak o wiele ciężej jest zrobić to w grach typu FPS niż w tych wyścigowych. Niestety nie wiadomo kiedy dokładnie Sony miałby zastosować to rozwiązanie. Sony ma jednak dużo na głowie teraz, sami pisaliśmy ostatnio o cenie nowego PlayStation 5.

Źródło tekstu: Reddit