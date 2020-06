Te gry najchętniej kupujemy w czasie pandemii

Trwająca na świecie i w Polsce pandemia Covid-19 oraz związane z nią obostrzenia sprawiły, że bardzo istotna stała się dla nas codzienna rozrywka. Gdy możliwość wychodzenia z domu była ograniczona, rynek gier odnotował znaczący wzrost. A jakie tytuły sprzedawały się najlepiej? Na to pytanie odpowiada MediaMarkt.

Pandemia i przymusowe pozostanie w domach wpłynęły nie tylko na gospodarkę, lecz także na trendy zakupowe oraz formę spędzania wolnego czasu. Przez wzgląd na nastroje społeczne, dostęp do rozrywki stał się niemalże kluczowym elementem funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Poza urządzeniami do pracy zdalnej, tej wiosny na popularności zyskały sprzęty gamingowe: konsole do gier, gry, fotele do gamingu oraz akcesoria, takie jak kontrolery czy myszki.

Wśród najchętniej kupowanych przez Polaków gier w kwietniu i maju znalazły się tytuły zarówno dla młodszych, jak i starszych miłośników gamingu. Wysoką popularnością cieszyły się kultowe już gry przeznaczone na konsole PS4, takie na przykład jak wyścigowe Need For Speed Heat oraz Gran Turismo Sport, uwielbiana przez fanów piłki nożnej FIFA 20 czy fabularna, trzymająca w napięciu Grand Theft Auto V. Fani tego typu rozrywki chętnie sięgali także po gry akcji z pogranicza survivalu i fantasy. Znalazły się wśród nich takie tytuły, jak dziejące się w postapokaliptycznym świecie The Last Of Us, czwarta część historii o podróżniku i poszukiwaczu skarbów Nathanie Drake’u Uncharted 4: Kres Złodzieja, pełna przygód legendarnego mistrza asasynów Assassin’s Creed: The Ezio Collection oraz hit ostatnich lat – Red Dead Redemption 2, stworzona przez twórców GTA przygodowa gra akcji osadzona w realiach Dzikiego Zachodu. Duże emocje wzbudził dodatek do gry The Sims 4 – Życie Eko, którego premiera miała miejsce na początku czerwca. Spora liczba ciekawych opcji dla Simów w duchu zero waste i less waste (np. ekologiczne urządzanie domu, ponowne wykorzystywanie używanych przedmiotów) przekonała do zakupu imponującą liczbę graczy z różnych grup wiekowych.

Poza pozycjami dla starszych graczy, w zestawieniu pojawiły się również tytuły przygotowane dla dzieci w wieku 3+. W przypadku gier przeznaczonych dla młodszych, dużym zainteresowaniem cieszyły się pozycje dostępne na konsole Nintendo Switch, jak na przykład Animal Crossing: New Horizons oraz na konsole PS4, między innymi LittleBigPlanet 3.

Pełna lista najczęściej kupowanych gier w kwietniu i maju 2020:

Switch Animal Crossing New Horizons,

Horizon Zero Dawn,

Days Gone,

Spiderman,

Gran Turismo Sport,

Minecraft,

The Last of Us,

FIFA 20,

Little Big Planet 3,

Football Manager 2020,

Death Stranding,

Wiedza to potęga,

Uncharted 4: A thief’s end,

Grand Theft Auto V,

Red Dead Redemption 2,

Need For Speed Heat.

Premiery gier w najbliższej przyszłości

Poza zestawieniem najpopularniejszych w ostatnich miesiącach gier, MediaMarkt dzieli się listą zbliżających się premier. Pierwszą z nich będzie druga część przygodowej gry akcji z elementami survival horroru The Last of Us: Part 2, która trafi na sklepowe półki 18 czerwca tego roku. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich fanów historii o ludziach, którzy przetrwali upadek cywilizacji, będzie to bowiem kontynuacja produkcji sprzed siedmiu lat. Kolejnym wyczekiwanym hitem powinien być Cyberpunk 2077, której premiera odbędzie się 17 września. Jest to komputerowa adaptacja papierowej gry fabularnej Cyberpunk 2020, osadzona 57 lat później w otwartym świecie fikcyjnego, dystopijnego Night City. Cyberpunk 2077 jest już dostępny w przedsprzedaży w MediaMarkt.

- Gaming już dawno przestał być rozrywką zarezerwowaną tylko dla młodzieży, co przekłada się na dynamiczny wzrost zainteresowania tą kategorią produktową. W ostatnich tygodniach sprzedaż gier, konsol czy akcesoriów dodatkowo pobudziła konieczność pozostania w domu i poszukiwanie alternatywy ciekawego spędzenia czasu. Producenci bardzo szybko odpowiedzieli na to zapotrzebowanie przygotowując ciekawe oferty promocyjne. Niestety wiele ciekawych premier gier zostało przesuniętych na kolejne miesiące. Przed nami bardzo ważne wydarzenie w świecie gamingu - oczekiwana premiera konsol nowych generacji PS5 i Xbox Series X.

- powiedział Remigiusz Gruba z Działu Zakupu MediaMarkt

