Overlord z czwartym sezonem oraz filmem i nowy film z Dragon Balla

W ostatnim tygodniu naprawdę sporo zadziało się w świecie animowanej kinematografii. Nowy film powstanie w uniwersum Dragon Balla, a film i serial w świecie Overlorda.

Kiedy w 2018 kończył się trzeci sezon anime Overlord, wydawało się, że nie zobaczymy już więcej odcinków. Tak długa przerwa w sytuacji, w której nie brakuje materiału źródłowego jest zwykle mocno niepokojąca. Okazuje się jednak, że fani przygód licza Ainza mogą się cieszyć. Trwają bowiem prace nad ekranizacją kolejnych tomów książek w stylu Light Novel. Obecnie jest już czternaście tomów, a trzeci sezon skończył się na dziewiątym z nich. Poza czwartym sezonem serialu (najpewniej 12 odcinków) otrzymamy też film kinowy opowiadający o Świętym Królestwie.

To wcale nie koniec nowości. W przyszłym roku Toei Animation szykuje kolejny film z uniwersum Dragon Balla. Konkretnie chodzi tu o serię Dragon Ball Super. Akira Toriyama, który jest ojcem Dragon Balla potwierdził, że pracuje nad scenariuszem do nowego filmu. Produkcja powinna trafić do kin już w przyszłym roku. Niewiele wiemy o fabule, jednak padły słowa o całkowicie nowej postaci. Fani interpretują to, jako całkiem nowego złoczyńcę do pokonania.

