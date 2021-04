Nintendo ma się skupić na tworzeniu całkowicie nowych gier i marek

Szef Nintendo chce, aby japoński deweloper skupił się na tworzeniu nowych gier, opartych na zupełnie nowych markach.

Nintendo to bez wątpienia jeden z deweloperów i wydawców, który ma w swoim portfolio jedne z najmocniejszych marek. Zelda, Mario czy Pokemony to tytuły, do których każda firma chciałby mieć prawa. Jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że Japończycy doskonale wykorzystują te znane i cenione marki, ale jednocześnie rzadko oferują coś całkowicie nowego i świeżego. Czy to się zmieni?

Gdyby przyjrzeć się grom wydawanym w ostatnich 10 latach przez Nintendo, to ze świecą szukać całkowicie nowych marek, które nie były wykorzystywane już wcześniej. Tak naprawdę jedyną, znaczącą nowością wydaje się Splatoon, które nawet doczekało się kontynuacji. Poza tym Japończycy skupiają się przede wszystkim na Mario, Pokemonach, Zeldzie czy też Animal Crossing w różnych wersjach i odmianach. Prezes Nintendo chce to zmienić.

Wraz ze zwiększeniem czasu spędzanego w domu poszerza się wachlarz „rozrywki” jako przedmiotu konsumpcji. Gry nie są konieczne do życia. Aby klienci wybierali gry w swoim ograniczonym, wolnym czasie, muszą one być interesujące. Konkurencja jest ostra i nie jestem optymistą. Sam oglądam i studiuję różne formy rozrywki. Dlatego w przyszłości skupimy się na tworzeniu nowych serii gier, a także na popularnych markach jak Mario i Zelda.

- powiedział Shuntaro Furukawa, w rozmowie z Nikkei.

To może być ciekawa odmiana w podejściu Nintendo do tworzenia gier. Być może w pierwsze z tych nowych produkcji zagramy już na Nintendo Switch Pro, które może zadebiutować jeszcze w tym roku. Konsola ma być wyposażona w ekran OLED oraz NVIDIA DLSS, które pozwoli na skalowanie obrazu do rozdzielczości 4K Ultra HD.

