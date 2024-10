Używasz tak laptopa? Mogą za to wlepić karę 30 tys. zł

Laptopy w wielu dziedzinach życia wyparły blaszane pecety, stanowią przy tym narzędzie pracy w niemal każdej firmie. Pracownicy i pracodawcy nie mają jednak świadomości, że za używane laptopa w niewłaściwy sposób grozi kara.

Laptopy nie zajmują wiele miejsca, łatwo się je przenosi, można je zabrać w podróż – to same zalety w porównaniu do tradycyjnych komputerów PC. Jednak wykorzystanie takiego komputera w pracy wiąże się ze szczególnymi wymogami prawnymi.

Od 17 listopada 2023 r. praca wyłącznie przed laptopem, bez dodatkowego wyposażenia w postaci m.in. monitora ekranowego lub podstawki zapewniającej ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, jest już niezgodna z zasadami BHP – przypomina portal Infor.

Pracownik tylko z laptopem? Pracodawca zapłaci karę

Blisko rok temu, 17 listopada 2023 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Obowiązek dotyczy pracowników, którzy pracują przy laptopach co najmniej 4 godziny w ciągu jednego dnia roboczego. Forma zatrudnienia (pełny czy niepełny wymiar czasu) nie ma tu znaczenia.

Co więcej, rozporządzenie nie tylko określa wysokość, na jakiej powinien znaleźć się ekran, ale także wprowadza wymóg stosowania dodatkowej klawiatury i myszy.

W określonych przypadkach rozporządzenie obowiązuje dopiero od 17 maja 2024 r., jednak obecnie powinno być już powszechnie stosowane. Całodzienna praca przed samym laptopem bez dodatkowego wyposażenia jest niezgodna z zasadami BHP. Dodatkowo pracownicy mają prawo do ergonomicznego krzesła lub fotela, a na życzenie nawet podnóżka.

Jak jednak zwraca uwagę Infor, wielu pracowników nadal pracuje przez cały dzień wyłącznie na laptopach. Świadczy to o niskiej świadomości istnienia tego wymogu, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

Pracodawcom za niespełnienie wymogów BHP związanych z pracą zatrudnionych osób przy laptopach grozi kara. Za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 1000 do nawet 30 tys. zł.

