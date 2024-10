Każdy Polak powinien to zamontować. Możliwe, że od 22 listopada obowiązkowo

Jeśli proponowane rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej, wejdzie w życie, to od listopada czekają nas nowe przepisy. W każdym mieszkaniu instalacja pewnego urządzenia byłaby obowiązkowa.

Czujnik dymu dla bezpieczeństwa

Dyskusje na temat zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w blokach oraz domach, trwa od jakiegoś czasu. W wielu krajach, standartem jest montowanie czujników dymu w mieszkaniach - taki obowiązek mamy m.in. w Niemczech, Austrii, Finlandii, Danii, Czechach oraz Holandii. W Polsce do tej pory nie było takiego nakazu. Ale wiele rzeczy wskazuje na to, że to się wkrótce zmieni. Ministerstwo Spraw Wewnętrzynych i Administracji pracuje ostro nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z najnowszym pomysłem, każde mieszkanie będzie musiało posiadać urządzenie wykrywające dym lub tlenek węgla.

Mam nadzieję, że 22 listopada dołączymy do krajów, które spełniają takie wymogi.

- powiedział Wiesław Szczepański, wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Trzeba przyznać, że pomysł jest dobry, bo zaraz będziemy mieli sezon grzewczy w pełni. Ale bez paniki - nic nie zadzieje się tak szybko. Nowe przepisy w pierwszej kolejności miałyby dotyczyć nowych budynków, które dopiero powstają. W przypadku pozostałych, z pewnością będzie można liczyć na conajmniej 5-letni okres przejściowy, na dostosowanie do nowych przepisów. Bierze się też pod uwagę krótszy okres, ze względu na niską cenę urządzeń, wykrywających dym.

Zobacz: Action z kolejnym hitem. Nie pożałujesz, zwłaszcza jak zobaczysz cenę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Zigmar Stein / Shutterstock.com

Źródło tekstu: radiozet.pl