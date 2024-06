Tesla przegrała w sądzie z Polakiem

Polak, Korneliusz Wieteska wygrał z koncernem samochodowym Tesla, założonym przez Elona Muska. Prawnicy Tesli oskarżali polskiego przedsiębiorcę o wykorzystanie znaków towarowych na stronie internetowej teslashop.com. Sąd oddalił pozew.

Polskie Radio poinformowało, że polski przedsiębiorca Korneliusz Wieteska wygrał sprawę wytoczoną przez koncern Tesla. Amerykański producent oskarżył Polaka o bezprawne wykorzystanie znak towarowy Tesla i wprowadza klientów w błąd za pośrednictwem strony internetowej teslashop.com. Narodowe Centrum Arbitrażu w USA oddaliło powództwo Tesli - Polak wygrał z Elonem Muskiem.

Przedmiot sporu - forum internetowe zrzeszające fanów i użytkowników Tesli

Strona internetowa Teslashop.com to serwis zrzeszający miłośników aut marki Tesla, który jeszcze oficjalnie nie wystartował, a już wzbudził niepokój wśród prawników Elona Muska. Aktualnie, na stronie internetowej teslashop.com można zapisać się do newslettera oraz skontaktować się z twórcą w celu nawiązania współpracy.

Platforma TeslaShop.com to miejsce, gdzie każdy kierowca Tesli znajdzie części i akcesoria do swojej maszyny. Niezależnie od tego, w jakim zakątku świata mieszka. Nie zmarnuj swojej szansy!

Komunikat na stronie głównej serwisu teslashop.pl

Decyzją sądu - wygrał Polak, Korneliusz Wieteska

Tesla oskarżała Polaka, że jego strona internetowa do złudzenia przypomina domenę koncernu shop.tesla.com. Prawnicy oskarżyciela oczekiwali od sądu, że odbierze Wietesce prawa do strony i przekaże je na rzecz koncernu. Sąd oddalił powództwo Tesli, uniemożliwiając apelacje i zaskarżenie wyroku. Tesla wciąż jednak ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wykorzystanych znaków towarowych, pod warunkiem udowodnienia szkody.

Sąd stwierdził, że nie widzi żadnych przejawów złej woli u mojego klienta. Nie było chęci wykorzystywania nazwy "Tesla" ani jej popularności. Nie ma z tej strony żadnych komercyjnych zysków. Na pewno sąd nie dopatrzył się tutaj działalności konkurencyjnej lub próbująca działać w złej wierze, w złej woli i wykorzystać popularność Tesli i dzięki temu zyskać coś.

Rafał Sikora, prawnik reprezentujący Korneliusza Wieteskę, wypowiedź dla Polskiego Radia

