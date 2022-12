Dokąd Polacy wysyłają paczki na święta? Drugi kierunek zaskakuje

Grudzień to czas otrzymywania i wręczania prezentów. Wraz z rozwojem usług dostawczych, możemy robić to sprawnie nawet na największe odległości. Dokąd Polacy ślą w grudniu paczki?

DHL w ramach usługi Express obsługuje międzynarodowe przesyłki lotnicze. Firma postanowiła zebrać dane z poprzednich lat i sprawdzić, dokąd paczki ślą Polacy, jaka jest ich wartość oraz ile średnio ważą. Niektóre dane mogą zdziwić.

Polacy ślą paczki do Stanów Zjednoczonych

Nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że wśród przesyłek międzynarodowych, Polacy najczęściej ślą paczki do USA. W Stanach Zjednoczonych żyje bardzo wielu Polaków, którzy dekady temu postanowili poszukać lepszego życia na innym kontynencie. Wielu z nich nadal ma rodziny w Polsce, z którymi utrzymują kontakt. Według danych DHL, co dziesiąta paczka przesłana usługą Express trafia właśnie do Stanów Zjednoczonych.

Można byłoby spodziewać się, że na drugim miejscu znajdzie się, któryś z krajów z wysp, jak Anglia lub Irlandia. W rzeczywistości drugą pozycję okupują Chiny. Okazuje się, że Państwo Środka, z którego najczęściej zamawiamy produkty i towary, stanowi też drugi najpopularniejszy kierunek nadań. Co dwudziesta paczka wysłana przez Polaków w ramach usługi DHL Express trafia właśnie do Chin.

Z krajów europejskich w czołówce znalazły się Wielka Brytania, Niemcy czy Turcja. Co ciekawe, Polacy wysyłają również do miejsc w Ameryce Południowej i Środkowej (np. Boliwia, Argentyna, Honduras, Paragwaj, Gwadelupa) oraz Azji (np. Malediwy czy Turkmenistan).

Równie zróżnicowane, co kierunki nadań, są same przesyłki. Z danych DHL Express z grudnia 2020 i 2021 wynika, że Polacy najczęściej nadają przedmioty lub paczki o wartości pomiędzy 130 a 200 zł, a średnio wartość przesyłki oscyluje wokół 270 zł. Zdarzają się również takie, których wartość sięga 10,000 zł. Różnorodność dotyczy też wagi przesyłek. Najwięcej jest tych ważących ok. 1,5 kg, natomiast pojawiają się także paczki przekraczające 300 kg. Średnia waga przesyłki wysyłanej za granicę wynosi 2,5 kg.

Źródło zdjęć: DHL

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne