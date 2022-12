Uber w trzech nowych miastach. Można zaoszczędzić nawet do 100 zł

Uber, jeden z czołowych przewoźników w Polsce wkracza do dwóch kolejnych miast. Tym razem jest to Elbląg i Gorzów Wielkopolski. Mieszkańcy tych miejscowości będą mogli skorzystać z kodów umożliwiających im zaoszczędzenie nawet 100 złotych na przejazdach.

Uber działa w Polsce od 2014 roku, gdy zaczął oferować swoje usługi w Warszawie. Teraz przedsiębiorstwo ma swoich kierowców w niemal każdym większym mieście w Polsce. Co więcej, sieć Ubera stale rozrasta się i już teraz można zamówić taryfę w trzech nowych miastach. Mowa tu o Elblągu, Kaliszu i Gorzowie Wielkopolskim.

Uber w trzech nowych miastach. Można zaoszczędzić nawet 100 złotych na przejazdach

Z okazji wejścia do trzech nowych miast, Uber przyszykował dla nowych klientów specjalne promocje, które pozwolą zaoszczędzić trochę pieniędzy na przejazdach. Żeby zaoszczędzić nawet do 100 złotych na pierwszych pięciu przejazdach należy wykorzystać jeden z kodów:

WITAJGORZOW

WITAJELBLAG

WITAJKALISZ

Promocja jest jednak ograniczona i upoważnia do 5 darmowych przejazdów do sumy 20 złotych każdy. Oferta obowiązuje w dniach 6.12 do 11.12. Jednak to nie wszystko i Uber przyszykował dodatkowe promocje. Przedsiębiorstwo udostępniło kolejne kody obniżające koszt trzech przejazdów o 50%. Wystarczy wpisać kody:

KOCHAMGORZOW3X50

KOCHAMELBLAG3X50

KOCHAMKALISZ3X50

Jest jednak pewien haczyk. Promocja ma ograniczenie, gdyż maksymalna jej wartość na każdy z trzech przejazdów wynosi 10 zł. Oferta obowiązuje w dniach 6.12 do 18.12.

