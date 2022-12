Lidl wyprzedaje elektronikę. Jest perełka

Lidl przygotował nową promocję dla fanów taniej elektroniki. Tym razem w gazetce sklepu pojawiło się coś, co powinno spodobać się młodszym użytkownikom.

W najnowszej gazetce sieci Lidl ponownie pojawiła się ciekawa elektronika. Tym razem jest to urządzenie, które może spodobać się młodszym użytkownikom i być dla nich wstępem do zupełnie nowego, ciekawego hobby.

Tani dron w Lidlu

Tym urządzeniem jest latający dron. Z gazetki dowiadujemy się, że jest to quadrocopter z kamerą, która umożliwia zarówno nagrywanie filmów, jak i robienie zdjęć. Urządzenie sterowane jest za pomocą 4-kanałowego pilota radiowego (2,4 GHz) i ma zasięg do 50 metrów. Dodatkowo dron ma wbudowany czujnik wysokości, 2-kolorowe podświetlenie LED oraz czytnik kart pamięci microSD (w zestawie znajduje się model 4 GB).

Dron dostępny będzie w sprzedaż od poniedziałku (5 listopada) w cenie 299 zł. W ofercie znajdą się dwie wersje kolorystyczne — biała oraz czarna. Nie ma co się oszukiwać, prawdopodobnie nie jest to sprzęt najwyższych lotów, ale jako wprowadzenie do świata dronów czy też filmowania lub fotografii może sprawdzić się całkiem nieźle. Kto wie, może dla kogoś będzie to początek nowego hobby. Chociażby dlatego warto sprawdzić możliwości drona.

