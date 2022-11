Biedronka kusi niezwykłym sprzętem. Zobaczmy, co to takiego

Od dzisiaj (28 listopada) w sklepach Biedronka pojawiło się kilka sprzętów elektronicznych w atrakcyjnych cena. Tym razem sieć przygotowała coś dla najmłodszych, ale nie tylko.

W Biedronce co chwilę pojawiają się czasowe promocje na elektronikę. Nie da się ukryć, że raz są to sprzęty ciekawsze, a innym razem mniej. Tym razem sieć sklepów z charakterystycznym owadem przygotował coś dla młodszych użytkowników, chociaż wcale nie jest powiedziane, że nie skorzystają z nich również starsi.

Biedronka z tanią elektroniką

Od dzisiaj (28 listopada) w sklepach sieci Biedronka pojawiły się trzy sprzęty marki Hykker, każdy w cenie 119 zł za sztukę.

Pierwszym z nich jest cyfrowy aparat fotograficzny z kartą pamięci microSD o pojemności 1 GB. To bardzo prosty, kompaktowy model z paskiem do zawieszenia na szyi oraz silikonową nakładką do amortyzowania ewentualnych upadków. Aparat nagrywa filmy w rozdzielczości 1080p, a także pozwala zagrać w gry typu Snake, Push the Box czy 2048. Biedronka przekonuje, że to produkt idealny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do rozwijania pierwszych pasji.

Kolejne urządzenie, również w cenie 119 zł, to drukarka termiczna Ta pozwala na szybkie drukowanie zdjęć ze smartfona. Wystarczy zainstalować na telefonie lub tablecie aplikację iPrint, a następnie połączyć ze sobą oba sprzęty. W zestawie znajdują się dwie rolki papieru termicznego oraz przewód USB do ładowania.

Drukarka oferuje szereg możliwości, ponieważ można z niej drukować zdjęcia, grafiki szablonów, notatek, list zadań lub etykiet. Po wprowadzeniu własnego tekstu, urządzenie je rozpoznaje i również może je dla nas wydrukować. To samo w przypadku dokumentów, stron internetowych oraz banerów.

Ostatni sprzęt to długopis 3D. Przy jego użyciu można budować różne rzeczy. Dzięki temu można rozwijać wyobraźnię dziecka, ale zastosowanie dla urządzenia na pewno znaleźliby również dorośli. W zestawie znajduje się 10 różnych kolorów filamentu PCL (po 5 metrów każdy), książeczka z przykładowymi wzorami, stojak na długopis oraz ładowarka USB. Urządzenie oferuje 2 prędkości podawania filamentu. Cena to także 119 zł.

