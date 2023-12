Polska: coraz więcej telewizorów Samsung podłączonych do sieci

Samsung pochwalił się, że przekroczył magiczną liczbę 3,5 mln swoich telewizorów, które są w Polsce podłączone do Internetu. W listopadzie 2023 roku było ich już niemal 3,6 miliona.

Samsung szczyci się tym, ze jest jedną z pierwszych firm, która podłączyła swoje telewizory do Internetu. Dzięki temu oferuje obecnie bogatą ofertę aplikacji filmowych, muzycznych czy gamingowych. Jak wynika z danych Samsunga, gospodarstwa domowe, które wybierają telewizory tej marki, chętnie korzystają z pełni ich możliwości. Są one uruchomione średnio przez nieco ponad 6 godzin dziennie przez 24 dni w miesiącu. W ujęciu miesięcznym w przybliżeniu daje to blisko 184 godzin korzystania z telewizora. Internet i telewizor to nie tylko największe kino na świecie z najbogatszym repertuarem, ale także coraz częściej możliwość zdalnego sterowania domowymi urządzeniami.

Zobacz: Samsungi Galaxy S24 paradują na oficjalnych renderach

Samsung Smart TV i Tizen

Telewizory Samsung Smart TV pracują pod kontrolą systemie operacyjnym Tizen, który firma rozwija od 2015 roku. Jest to bazujące na Linuksie oprogramowanie typu „open source”, które jest otwarte dla wszystkich i współpracuje z wieloma różnymi urządzeniami, w tym telewizorami, urządzeniami mobilnymi czy sprzętem AGD. W 2022 roku firma Samsung zdecydowała się udostępnić system producentom innych telewizorów, co ma świadczyć o jego popularności. Dzięki temu z jego zalet i rozwiązań będzie mogło skorzystać większe grono użytkowników na całym świecie.

Na platformie Samsung Smart TV jest dostępnych obecnie około 1000 aplikacji, z czego 200 jest polskojęzycznych. Wszystkie uzyskały certyfikaty, które potwierdzają ich zgodność z platformą. Wśród nich można znaleźć nie tylko najbardziej popularne aplikacje oferujące bogatą serialowo-filmową bibliotekę, takie jak Netflix, Player, HBO Max czy Disney+, lecz również muzyczne, dla fanów sportowych emocji czy graczy. Firma bardzo rozwija możliwość grania w chmurze, czego przykładem jest aplikacja Xbox, która otworzyła nową kategorię domowej rozrywki. Dzięki niej do grania już nie potrzeba konsoli, wystarczy aktywna subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate i kompatybilny kontroler.

Samsung Smart TV to także wbudowany SmartThings Hub, dzięki któremu domowy ekosystem można zbudować bez dodatkowych modułów zewnętrznych, łączących różne domowe urządzenia IoT. Umożliwia to współpracę z telewizorem, ale także innymi kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak pralka, lodówka, piekarnik czy odkurzacz. Dzięki aplikacji użytkownicy otrzymują kompleksowy wgląd również w to, ile energii zużywają ich urządzenia, mogą kontrolować tę konsumpcję i w efekcie obniżyć miesięczne rachunki.

Ponadto, można dzięki aplikacji otrzymywać powiadomienia na dużym ekranie na przykład o zakończonym cyklu prania czy suszenia bez potrzeby przerywania filmu. To nie tyko znaczne ułatwienie, ale też oszczędność czasu w zarządzaniu domowymi obowiązkami. Jeśli chodzi o podgląd i zarządzanie kompatybilnymi urządzeniami, to wystarczy jedna aplikacja SmartThings, dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Kiedy zaczęliśmy korzystać z Internetu także w telewizorach, naturalnym stało się zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa w sieci wszystkim widzom. Dlatego też specjalnie z myślą o nich Samsung wprowadził kompleksową architekturę zabezpieczeń – Knox. Zadaniem systemu jest ochrona telewizorów i wykrywanie potencjalnych zagrożeń. Regularne aktualizacje oprogramowania dodatkowo wzmacniają ochronę telewizora przed niebezpiecznymi atakami.

– przekonuje Samsung

Technologia ochrony w czasie rzeczywistym ma zapewnić ciągłą osłonę działającego oprogramowania i danych wrażliwych. Knox to również rozwiązanie certyfikowane przez różne agencje rządowe, jednostki certyfikujące oraz zewnętrznych dostawców zabezpieczeń.

Samsung chwali się również, że jego Smart TV jest pierwszym rozwiązaniem w branży, które kilka razy z rzędu otrzymało certyfikat potwierdzający zgodność z Common Criteria (CC). Certyfikat Common Criteria jest uznawany za obowiązkowy system certyfikacji zabezpieczeń komputerowych na świecie. Z kolei usługa płatności Checkout jest zgodna ze standardem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). PCI DSS to międzynarodowa norma bezpieczeństwa danych dla wszystkich organizacji, które przetwarzają, przechowują lub przesyłają informacje dotyczące kart kredytowych. Została przyjęta przez American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard i Visa Inc.

Zobacz: Jak Polacy oglądają telewizję? Nielsen podał dane za listopad

Zobacz: Samsung QD-OLED QE55S95C to bestia, a nie telewizor. Pokochasz go

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung