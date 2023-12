Nie stać Cię na telewizor? To może być wina Samsunga

Samsung znalazł się pod ostrzałem dwóch holenderskich organizacji walczących o prawa konsumentów. Chodzi o manipulowanie cenami i stworzenie zmowy cenowej na rynku telewizorów.

Firma Samsung musi się zmierzyć z poważnymi zarzutami i potencjalnie wysoką karą finansową za stosowanie praktyk antykonsumenckich. Koreański gigant został pozwany w Holandii przez dwie niezależne organizacje walczące o prawa konsumentów, Consumentenbond i Consumer Competition Claims Foundation, na kwotę 500 milionów euro. Powodem ma być manipulowanie cenami telewizorów w latach 2013-2018.

Zdaniem fundacji, które wystąpiły z pozwem, Samsung miał wymuszać na niezależnych sprzedawcach utrzymywanie cen telewizorów na określonym poziomie, przez co ci nie mogli ich swobodnie kształtować i w ten sposób rywalizować o klientów. Według organizacji miało to doprowadzić do sytuacji, w której klienci kupujący produkt przepłacali średnio o 100 euro.

Samsung wypłaci rekompensaty? Jest na to szansa

Warto w tym miejscu zauważyć, że oskarżenia te wydają się mieć całkiem solidne podstawy, bo już w 2021 roku Niderlandzki Urząd ds. Konsumentów i Rynków (odpowiednik naszego UOKiK) nałożył na Koreańczyków karę w wysokości 39 milionów euro. Aktualnie fundacje domagają się rekompensaty dla konsumentów poszkodowanych działaniami giganta.

Co ciekawe, wspomniana rekompensata miałaby objąć nie tylko osoby, które zakupiły telewizor marki Samsung, ale także telewizory innych producentów. Argumentowane jest to tym, że w odpowiedzi na działania Koreańczyków konkurenci również musieli podnieść swoje ceny, przez co konsumenci przepłacali niezależnie od tego, na jakiej firmy produkt się zdecydowali.

Czy działania Samsunga na rynku holenderskim to tylko odosobniony przypadek? Na szczęście na ten moment nic nie wskazuje na to, by miało być inaczej. Każde tego typu doniesienia powinny natomiast przypominać, jakie zagrożenia niesie ze sobą zdobycie zbyt silnej pozycji na rynku przez jednego z graczy. Bo nie ma co się oszukiwać - nic nie stoi na przeszkodzie, by taka sytuacja wydarzyła się również w Polsce.

Zobacz: Polska: coraz więcej telewizorów Samsung podłączonych do sieci

Zobacz: Masz samsunga? Niemcy ubiją ci znaną aplikację

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 8th.creator / Shutterstock.com

Źródło tekstu: SamMobile, RTL Nieuws