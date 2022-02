Tej siły już nie powstrzymacie! Switch wyprzedził Nintendo Wii

Nintendo Switch zaliczył ważny kamień milowy. Konsola pobiła wynik sprzedaży Nintendo Wii.

Co do tego, że Nintendo Switch jest gigantycznym sukcesem, chyba nikt nie ma wątpliwości. Skala tego sukcesu może jednak robić wrażenie. Jak się bowiem okazuje, popularny "Pstryczek" sprzedaje się lepiej niż jego kultowy poprzednik - Nintendo Wii.

Nintendo Switch - sprzedało się już 103 miliony konsol

W ciągu ostatnich pięciu lat na całym świecie sprzedało się 103,54 miliona Switchy, z czego 10,67 miliona przypada na IV kwartał 2021 roku. Dzięki temu "Pstryczek" stał się piątą najlepiej sprzedającą się konsolą w historii.

Sukces Nintendo jest tym bardziej imponujący, że udało się go osiągnąć mimo trwających problemów z dostępnością układów scalonych. Pozostali producenci konsol radzą sobie w obecnej sytuacji znacznie gorzej. Dla przykładu, PlayStation 5 w analogicznym okresie sprzedało się jedynie 3,9 miliona sztuk.

Nintendo Switch bardziej popularne od PlayStation

Oczywiście trzymamy kciuki, żeby aktualny rekord udało się poprawić. Biorąc pod uwagę, że Switch cały czas żyje i nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić, szanse są duże.

Czy uda się wyprzedzić PlayStation 2, aktualnego lidera rankingu sprzedaży? Może być trudno - do pobicia jest bowiem wynik 155 milionów sztuk. Ale już PlayStation 4 ze swoją czwartą pozycją może czuć się zagrożone - wystarczy, że swoich nabywców znajdzie kolejnych 13 milionów Switchy.

Zobacz: Użytkownicy Nintendo Switch dostali na święta niedziałający eShop

Zobacz: Nintendo zdradziło datę premiery nowej konsoli... tak jakby

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Verge, Wikipedia, oprac. własne