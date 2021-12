Użytkownicy Nintendo Switch dostali na święta niedziałający eShop

Użytkownicy konsoli Nintendo Switch dostali na święta niedziałający eShop. Nie da się pobierać i kupować nowych gier.

Jeśli chcieliście na Święta kupić nową grę na Nintendo Switch i nie możecie tego zrobić, to prawdopodobnie nie jesteście sami. Japończycy mają w tym momencie problem z prawidłowym działaniem eShop.

Nintendo eShop nie działa?

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy Nintendo eShop ma problem z działaniem w okresie świątecznym. Do podobnych sytuacji dochodziło również w poprzednich latach. Wszystko wynika ze zbyt dużego ruchu, wywołanego przez osoby odpoczywające w domu.

Konsola w ostatnich latach cieszy się ogromnym powodzeniem, więc wzrost ruchu na Nintendo eShop jest bardzo duży w trakcie Świąt i serwery tego nie wytrzymują. Problem nie dotyczy wszystkich. Największe trudności powinni mieć użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, ale niewykluczone, że problemy z korzystaniem z Nintendo eShop dotyczą również europejskich graczy.

Zobacz: Piersi, tokeny i dantejskie sceny. Gamingowe wpadki 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BlurryMe / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Destructoid