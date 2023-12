Nowe obowiązki pracodawców w Polsce. Nie mogą ci odmówić

Każdy, kto pracuje przy komputerze, powinien wiedzieć o ważnej zmianie przepisów, która zacznie obowiązywać w 2024 roku. Pracodawcy mają nowe obowiązki względem pracowników.

Sprawa nie jest całkowicie nowa. O zmianie w przepisach pisaliśmy już kilka tygodni temu, ale skoro rok zbliża się ku końcowi, to warto o tym jeszcze raz przypomnieć. Od 2024 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy BHP, według których pracodawca musi zapewnić pracownikom biurowym konkretne udogodnienia.

Praca przy komputerze w 2024 roku

Nowe przepisy BHP weszły w życie 17 listopada tego roku, więc część pracowników mogło już odczuć ich skutek. Jednak pracodawcy mają 6 miesięcy na wdrożenie ich w swoich firmach, więc najpóźniej do maja 2024 roku wszyscy pracownicy biurowi powinni mieć zagwarantowany odpowiedni komfort pracy.

Przede wszystkim pracodawca musi zapewnić monitor stacjonarny lub podstawkę do laptopa każdemu pracownikowi, który pracuje przynajmniej 4 godziny dziennie na komputerze przenośnym. Chodzi o odpowiednie ustawienie ekranu, aby chronić nasz wzrok. Co więcej, na wniosek pracownika firma musi też dostarczyć klawiaturę, myszkę, a nawet podnóżek.

Przepisy definiują też, jakie krzesło musi mieć zapewnione pracownik. To powinno być wyposażone w podstawkę z kółkami, regulację wysokości oraz podłokietników, wyprofilowane siedzisko, a także możliwość obrotu. Poza tym pracodawcy mają obowiązek dofinansowania nie tylko zakupu okularów, jak miało to miejsce do tej pory, ale także szkieł kontaktowych.

