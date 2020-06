Dwukołowiec Segway PT odchodzi do historii. Koniec produkcji

Kiedy pierwszy, dwukołowy pojazd Segway, znany wcześniej pod kodową nazwą Ginger, został po miesiącach przygotowań pokazany publicznie, entuzjaści tego wynalazku widzieli w nim początek transportowej rewolucji. Chociaż dziś miejska e-mobilność faktycznie zyskuje na popularności, to ten pionierski pojazd przechodzi do historii, a jego produkcja zostanie zakończona.

Pierwszy pojazd Segway PT z dwoma dużymi kołami i umieszczoną między nimi kierownicą ujrzał światło dzienne w 2001 roku. Wcześniej, jako Ginger, zapowiadany był jako coś, co miało całkowicie odmienić ludzkość. Jego wynalazca, Dean Kamen, snuł wizję nadchodzącej przyszłości, w której mieszkańcy miast porzuciwszy samochody, poruszają się na niewielkich, zasilanych bateriami pojazdach. Segway stał się pojazdem kultowym jako zwiastun czegoś nowego, lepszego, I chociaż dziś pojazdy elektryczne na dobre wpisały się w krajobraz miast, to ten pierwszy Segway PT ostatecznie wychodzi z produkcji.

Zobacz: Fiacik na baterie! Test Hulajnogi Fiat 500 F85-W

Powód? Segway PT okazał się zbyt drogi, a jako urządzenie pionierskie obarczony był licznymi chorobami wieku dziecięcego. Miał być masowy, ale wysoka cena sięgająca nawet 10 tys. USD sprawiła, że na jego zakup mogły sobie pozwolić jedynie jednostki policji czy agencje ochrony. To też sprawiło, że Sagway stracił swój wizerunek „fajnego pojazdu przyszłości”, za to zaczął kojarzyć się z brzuchatymi panami z ochrony, którym nie chce się chodzić po korytarzach centrów handlowych.

Zobacz: Xiaomi wprowadza do Polski nowe urządzenia - dwa smartwatche, kamera, segway i przystawka do TV

W dniu rynkowego debiutu Segway PT kosztował 4950 USD, później jednak jego cena rosła z powodu inflacji oraz konieczności zwiększenia odporności pojazdu. Same baterie do Segwaya kosztowały początkowo ponad 1000 USD i już z tego powodu pojazd nigdy nie miał szans, by stać się przystępnym cenowo urządzeniem „dla wszystkich”. W rezultacie od 2001 roku sprzedano jedynie 140 tysięcy egzemplarzy Segwaya, a w minionym roku pojazd zapewnił swojemu producentowi jedynie 1,5% przychodów.

Zobacz: Hulajnogi hive wracają w nowych barwach i tylko w apce FREE NOW

Z tego powodu chiński Ninebot, który od 2015 roku jest właścicielem marki Segway i firmy Segway Inc., podjął decyzję o wycofaniu tego modelu z produkcji. Ma to nastąpić już w przyszłym miesiącu. Pracę straci 21 pracowników, którzy montowali Segwaya PT w fabryce Bedford w amerykańskim stanie New Hampshire.

Zobacz: Oferta sprzętowa Plusa poszerza się o hulajnogę elektryczną Fiat

Zobacz: Hulajnogi elektryczne są szkodliwe dla środowiska? Lime broni się przed zarzutami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay