Czy 3 mln Polaków powinno się bać? Najnowsze wyliczenia

Kogo w pierwszej kolejności zastąpi sztuczna inteligencja? Okazuje się, że najnowsze wyliczenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego są nieco niepokojące, ale też nie powinny dziwić. Dotyczą aż 3 milionów pracowników.

Najnowsze wyliczenia Polskiego Instytutu Ekonomicznego wykazały, że najbardziej narażonych na zastąpienie przez AI pracowników jest 3,68 milionów Polaków. Pracują oni w 20 grupach zawodowych.

Autorom raportu "AI na polskim rynku pracy" udało się wykazać, że wśród zawodów, które można uznać, za te najbardziej zagrożone, są te specjalistyczne. Zaliczyć do nich możemy wszystkie te, które wymagają wyższych kwalifikacji. O jakich zatem mowa? Okazuje się, że najbardziej zagrożone są profesje finansistów, prawników, programistów. Ale to nie wszystko. Do tej grupy można zaliczyć także matematyków, urzędników państwowych, sekretarki. AI nie ominie także nauczycieli akademickich i części kadry kierowniczej przedsiębiorstw. W zawodach tych, pracuje obecnie około 3,68 milionów osób. Dla lepszego naświetlenia skali zjawiska, można dodać, że w 20 zawodach, najmniej narażonych na zastąpienie przez AI, pracuje tych osób około 1,66 miliona.

Sztuczna inteligencja ma potencjał znacznego przekształcenia polskiego rynku pracy – upraszcza bądź eliminuje część zadań, zwiększa produktywność niektórych pracowników, a także zwiększa presję na zdobywanie nowych umiejętności. O tych procesach musimy też myśleć, biorąc pod uwagę szerszy kontekst, chociażby trendy demograficzne – do 2035 roku na rynku pracy będzie nawet 12,5 proc. pracowników mniej niż obecnie.

– komentuje wyniki badań, Ignacy Święcicki z PIE.

Z raportu wynika także, że bardziej na wyparcie z rynku pracy w tym kontekście, są narażone kobiety, niż mężczyźni. Dzieje się tak dlatego, że one częściej wykonują prace zagrożone wpływem AI. Dlatego, że kobiety rzadziej podejmują się prac fizycznych i częściej są lepiej wykształcone od mężczyzn.

Sektor rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa odnotowuje najniższą ekspozycję na AI, co sugeruje, że jest on najmniej dotknięty przez rozwój tych technologii. Podobnie niski poziom ekspozycji można zauważyć w działalności gastronomicznej i zakwaterowaniu oraz w budownictwie.

- czytamy w raporcie.

