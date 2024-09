Pierwsza klasa "bez nauczycieli" rusza we wrześniu. To rewolucja

Pierwsza w Wielkiej Brytanii "beznauczycielska" klasa AI ma zostać otwarta w Londynie już we wrześniu.

Idzie nowe w edukacji

Prywatna szkoła w Londynie otwiera pierwszą w Wielkiej Brytanii klasę, w której zamiast zwykłych nauczycieli, będzie uczyła sztuczna inteligencja. Okaże się, czy technologia pozwoli na precyzyjną oraz spersonalizowaną naukę. Niektórzy sceptycy nadal uważają, że nauczanie przez AI to nic dobrego, doprowadzi nas jedynie do "bezdusznej, ponurej przeszłości".

Pierwsza klasa bez ludzkich nauczycieli

Klasa GCSE lada moment rozpoczyna naukę. David Game College, prywatna szkoła w Londynie, uruchamia wraz z początkiem września nowy kurs bez nauczyciela. Jest on przeznaczony dla 20 uczniów, przygotowujących się do egzaminu GCSE. Uczniowie będą się uczyć, wykorzystując na swoich komputerach różne platformy sztucznej inteligencji oraz zestawy słuchawkowe rzeczywistości wirtualnej. Pomysł jest całkiem sensowny i wywołuje spore emocje. Platformy uczą się, w czym uczeń jest dobry, a w czym potrzebuje więcej pomocy, następnie dostosowują plany lekcji do danego semestru.

Jest wielu doskonałych nauczycieli, ale wszyscy jesteśmy omylni. Ostatecznie, jeśli naprawdę chcesz wiedzieć dlaczego dziecko się nie uczy, myślę że systemy AI mogą to dokładniej określić.

- powiedział dla BBC, John Dalton, współdyrektor szkoły.

Oprócz sztucznej inteligencji, będą tzw. trenerzy nauki. Będą oni monitorować AI i udzielać wsparcia. Będą także uczyć przedmiotów, z którymi obecnie AI ma problem, czyli edukacja artystyczna oraz seksualna.

Sztuczna inteligencja, gdy jest bezpieczna i niezawodna, stanowi ekscytującą okazję, aby wspomóc dyrektorów i nauczycieli naszych szkół w prowadzeniu zajęć w klasie.

- powiedział Stephen Morgan, minister ds. edukacji wczesnoszkolnej.

Czekamy na wyniki tego eksperymentu. Roczna opłata nauki w takiej szkole to ponad 136 tysięcy złotych (27 tysięcy funtów).

