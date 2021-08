Stracił 220 mln dolarów, bo zapomniał hasła

33-letni programista z San Francisco miał Bitcoiny o wartości około 220 mln dolarów. Miał, bowiem już ich nie ma. Zapomniał hasła do swojego portfela i nie może się do niego dostać.

Chociaż historia ta brzmi, jak z jakiegoś filmu, to jest jak najbardziej prawdziwa. To, co za chwilę przeczytacie, nie wydarzyło się w żadnej, małośmiesznej komedii. W San Francisco naprawdę mieszka 33-letni programista, który w teorii ma kryptowaluty o wartości aż 220 mln dolarów, ale w praktyce nie może ich wykorzystać, bo nie pamięta hasła.

220 mln dolarów stracone z powodu hasła

Tym człowiekiem jest 33-letni Stephen Thomas, który kryptowalutami zainteresował się już w 2011 roku, kiedy to jeden Bitcoin był wart mniej więcej 4 dolary. Wtedy też nagrał wideo, w którym tłumaczył, jak działa najpopularniejsza kryptowaluta. Materiał tak spodobał się jednemu z fanów Bitcoina, że podarował Stephenowi aż 7002 BTC. Wtedy były one warte 28 tys. dolarów, więc był to bardzo hojny prezent. Dzisiaj to już 220 mln dolarów.

Stephen Thomas postanowił dokładnie zabezpieczyć swój portfeli i kupił w tym celu tzw. Iron Key. To szyfrowany pendrive, za pomocą którego można odblokować dostęp do portfela z Bitcoinami. Rzecz w tym, że bohater tej historii zapomniał hasła. Ustawiał je 10 lat temu, więc nie ma czemu się dziwić. Co gorsze, ma tylko 10 prób na odgadnięcie zabezpieczenia. Jeśli się nie uda, to pendrive automatycznie usunie wszystkie zapisane na nim dane. Nawet producent Iron Keya - firma Kingston - nie jest w stanie nic tutaj pomóc. Zabezpieczenia są tak mocne, że nie da się ich obejść.

Po prostu leżałem w łóżku i myślałem o tym: potem szedłem do komputera z jakąś nową strategią, która nie zadziałała i znowu byłem zdesperowany.

- powiedział Stephen Thomas w rozmowie z New York Times.

Chociaż brzmi to niczym jeden z najgorszych snów, to podobne historie nie są wcale tak rzadkie, jak mogłoby się wydawać. Na tym polega jeden z problemów kryptowalut. Jeśli zgubicie pendrive, dysk czy hasło, na których były one zapisane, to tracicie cały majątek. Nie ma żadnej instytucji, która byłaby w stanie pomóc w takiej sytuacji.

