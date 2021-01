127 miliardów dolarów - tyle w 2020 wydaliśmy na gry komputerowe

W 2020 roku na elektroniczną rozrywkę wydaliśmy rekordowe 127 miliardów dolarów. Większość tych pieniędzy poszło na tytuły F2P, które zgarnęły 78 procent całej puli.

Według najnowszego raportu firmy SuperData, w 2020 roku na gry wydaliśmy globalnie o 12 procent więcej niż przed rokiem, natomiast najpopularniejszą - przynajmniej w tym ujęciu - platformą do grania okazały się urządzenia mobilne. Przypada na nie 73,8 miliarda dolarów z całej puli. Więcej wydaliśmy także na gry na PC (33,1 miliarda dolarów) niż na konsole (19,7 miliarda dolarów).

Powyższe proporcje są w znacznej mierze związane z tym, za jakie gry użytkownicy najchętniej płacili. Najwięcej, bo aż 98,4 miliarda dolarów, wydaliśmy na gry typu F2P. To o 9 procent więcej niż przed rokiem. Na tytuły premium poszło "tylko" 24,5 miliarda dolarów, jednak tutaj można też zaobserwować wyższy, bo 28-procentowy wzrost w skali rocznej.

Kto zgarnął największy kawałek tortu? W przypadku gier F2P była to produkcja mobilna Honor of Kings (2,45 miliarda dolarów), natomiast największe przychody spośród gier premium przyniosło Call of Duty: Modern Warfare (1,91 miliarda dolarów).

Źródło zdjęć: Unsplash

Źródło tekstu: SuperData