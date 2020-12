The Game Awards - oto najlepsze gry 2020 roku

The Last of Us: Part 2 całkowicie zdominowało tegoroczną nagrodę The Game Awards. Produkcja Naughty Dog zwyciężyła w pięciu kategoriach, w tym najważniejszej.

The Game Awards to nagrody uważane za najważniejsze w branży gier wideo, a od kilku lat wyniki śledzą z zainteresowaniem nie tylko portale gamingowe, ale również i inne serwisy. Można śmiało powiedzieć, że jest to odpowiednik Oscarów w branży filmowej. Warto przypomnieć, że pięć lat temu w kategorii "Gra roku" triumfował Wiedźmin 3: Dziki Gon. Teraz ogłoszenie nagród zbiegło się w czasie z premierą Cyberpunka 2077, dlatego zostało przesłonięte przez to wydarzenie. A podczas niego produkcja The Last of Us: Part 2 okazała się nie tylko grą roku 2020, ale również nagrodzono ją za najlepszą reżyserię, najlepszą narrację, triumfowała jako najlepsza przygodowa gra akcji oraz okazała się najlepiej udźwiękowioną produkcją roku.

Dwie nagrody zgarnęło Among Us - pierwszą w kategorii "najlepsza gra wieloosobowa", drugą jako "najlepsza gra mobilna". Z kolei Ghost of Tshushima zostało wybrane grą roku głosami samej społeczności, a dodatkowo drugą nagrodę zgarnęło w kategorii "najlepszego kierunku artystycznego".

A w podziale gry na kategorie, lista zwycięzców prezentuje się następująco:

najlepsza gra strategiczna: Microsoft Flight Simulator

najlepsza gra akcji: Hades

najlepsza gra RPG: Final Fantasy 7 Remake

najlepsza gra familijna: Animal Crossing: New Horizons

najlepsza trwająca gra: No Man's Sky

najlepsza bijatyka: Mortal Kombat 11 Ultimate

najlepsza gra niezależna: Hades

najlepsza gra sportowa: Tony Hawk's Pro Skater 1+2

najlepsza gra e-sportowa: League of Legends

najlepsza gra VR/AR: Half-Life: Alyx

debiut roku: Phasmophobia

Na tym nie koniec. Grę Elden Ring uznano za najbardziej wyczekiwaną, a nagrodę za najlepszy soundtrack przyznano Final Fantasy 7 Remake. Ciekawi mnie, czy za rok o tej porze któraś z nagród ponownie powędruje do CD Projekt za Cyberpunka?

