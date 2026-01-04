Polacy odcięci od przesyłek kurierskich. Tylko jeden wyjątek
Zeszłoroczny 24 grudnia był pierwszym, gdy Polacy zostali odcięci przesyłek kurierskich, zarówno tych dostarczanych do domów, jak i paczkomatowych. Wigilia nie była wolna tylko w jednej firmie.
Wigilia zaskoczyła Polaków. Wiele prezentów nie doszło przed świętami
Czasem przez własną opieszałość, innym razem z przyczyn niezależnych od zamawiającego, no i wreszcie nowość - bo 24 grudnia stał się niespodziewanie ustawowo dniem wolnym od pracy. Powodów braku prezentów pod choinką na czas było w tym roku o przynajmniej jeden więcej niż w latach poprzednich.
Nie wszyscy to zauważyli, ale był jeden dostawca, który pracował w Wigilię. Mowa o Allegro Delivery z użyciem własnych automatów paczkowych. I tutaj imponujący wynik, aż 90% przesyłek zamówionych 23 grudnia pojawiło się w skrytkach w godzinach porannych 24 grudnia.
Allegro chwali się nawet w komunikacie, że symbolicznym przykładem sprawności operacyjnej było ostatnie przedświąteczne zamówienie, złożone tuż przed godziną 21:23, które trafiło do maszyny paczkowej już o 8:38 rano 24 grudnia.
Firma dodaje też, że szczyt zeszłorocznych zakupów przypadł na 15 grudnia, a to oznacza mniej wzmożoną pracę przed samymi świętami.
Czy Allegro zagrało fair?
Pytaniem otwartym pozostaje kwestia, czy zmuszenie pracowników do dostaw paczek 24 grudnia, gdy inne firmy tego nie wymagały, było właściwym podejściem Grupy Allegro. Jest to dyskusja podobna do tej na temat niedziel handlowych.
Skoro jednak nawet piekarze wyjątkowo nie musieli pracować, dlaczego ktoś postanowił wymęczyć kurierów i to w jednej tylko firmie? Czy w przyszłym roku Rafał Brzoska, szef InPostu też każe napełniać paczkomaty w Wigilię? W moim odczuciu to nie wygoda klientów, tylko chciwość Allegro zadziałały w 2026 roku, a ten precedens może w 2026 roku zepsuć święta tysiącom kurierów.