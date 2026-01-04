Polacy odcięci od przesyłek kurierskich. Tylko jeden wyjątek

Wigilia zaskoczyła Polaków. Wiele prezentów nie doszło przed świętami

Czasem przez własną opieszałość, innym razem z przyczyn niezależnych od zamawiającego, no i wreszcie nowość - bo 24 grudnia stał się niespodziewanie ustawowo dniem wolnym od pracy. Powodów braku prezentów pod choinką na czas było w tym roku o przynajmniej jeden więcej niż w latach poprzednich.

Nie wszyscy to zauważyli, ale był jeden dostawca, który pracował w Wigilię. Mowa o Allegro Delivery z użyciem własnych automatów paczkowych. I tutaj imponujący wynik, aż 90% przesyłek zamówionych 23 grudnia pojawiło się w skrytkach w godzinach porannych 24 grudnia.

Allegro chwali się nawet w komunikacie, że symbolicznym przykładem sprawności operacyjnej było ostatnie przedświąteczne zamówienie, złożone tuż przed godziną 21:23, które trafiło do maszyny paczkowej już o 8:38 rano 24 grudnia.

Firma dodaje też, że szczyt zeszłorocznych zakupów przypadł na 15 grudnia, a to oznacza mniej wzmożoną pracę przed samymi świętami.

Czy Allegro zagrało fair?

Pytaniem otwartym pozostaje kwestia, czy zmuszenie pracowników do dostaw paczek 24 grudnia, gdy inne firmy tego nie wymagały, było właściwym podejściem Grupy Allegro. Jest to dyskusja podobna do tej na temat niedziel handlowych.