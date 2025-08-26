Nowy rekord świata w OC. Osiągnięto zawrotne 9,13 GHz
Wygląda na to, ze przekroczenie granicy 10 GHz to już tylko kwestia czasu. Chiński entuzjasta wycisnął ostatnie soki ze swojego CPU od Niebieskich.
Chociaż niedługo od premiery rodziny Intel Raptor Lake Refresh miną dwa lata, to są to nadal jedne z najpopularniejszych i najwydajniejszych procesorów. Mowa nie tylko o komputerach dla graczy i do pracy, ale również podkręcaniu. A tak się składa, że właśnie padł nowy rekord świata.
Całe podium zajmują procesory od Niebieskich
Korzystając z układu Intel Core i9-14900KF, chiński ovcerclocker znany jak "wytiwx" osiągnął taktowanie 9130,33 MHz przy napięciu 1,388 V. Jego platforma testowa składała się z płyty głównej ASUS ROG Maximus Z790 Apex, pamięci RAM DDR5 firmy Corsair, karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050 oraz zasilacza Corsair HXi 1200 W.
Oczywiście niezbędne było ekstremalne chłodzenie w postaci ciekłego helu, który jest lepszym (ale i dużo droższy) rozwiązaniem niż ciekły azot. Oprócz tego procesor miał wyłączone "małe" rdzenie typu E, a pozostawione zostały tylko wysokowydajne rdzenie typu P.
Rodzi się pytanie kto i kiedy osiągnie lepszy wynik? Patrząc na ranking HWBot nie nastąpi to zbyt szybko - drugie miejsce zajmuje ElmorLabs z wynikiem 9117,75 MHz na Intel Core i9-14900KS, trzecie zaś SafeDisk z 8851,57 MHz na Core i9-14900KF. Najwyższa pozycja AMD to dopiero 6. miejsce - 8722,78 MHz na FX-8370, osiągnięcie jeszcze z 2014 roku.