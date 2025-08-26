Nowy rekord świata w OC. Osiągnięto zawrotne 9,13 GHz

Chociaż niedługo od premiery rodziny Intel Raptor Lake Refresh miną dwa lata, to są to nadal jedne z najpopularniejszych i najwydajniejszych procesorów. Mowa nie tylko o komputerach dla graczy i do pracy, ale również podkręcaniu. A tak się składa, że właśnie padł nowy rekord świata.

Całe podium zajmują procesory od Niebieskich

Korzystając z układu Intel Core i9-14900KF, chiński ovcerclocker znany jak "wytiwx" osiągnął taktowanie 9130,33 MHz przy napięciu 1,388 V. Jego platforma testowa składała się z płyty głównej ASUS ROG Maximus Z790 Apex, pamięci RAM DDR5 firmy Corsair, karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3050 oraz zasilacza Corsair HXi 1200 W.

Oczywiście niezbędne było ekstremalne chłodzenie w postaci ciekłego helu, który jest lepszym (ale i dużo droższy) rozwiązaniem niż ciekły azot. Oprócz tego procesor miał wyłączone "małe" rdzenie typu E, a pozostawione zostały tylko wysokowydajne rdzenie typu P.