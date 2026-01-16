Tech

PlayStation 5 Pro ma mieć w końcu sens. Nadchodzi ważna aktualizacja

PlayStation 5 Pro to najmocniejsza konsola na rynku. Jednak jej zakup można podważać i to na wielu płaszczyznach. Chociażby na tej, że na samą PlayStation 5 wyszło bardzo mało gier na wyłączność, a i w tych, co są, nie ma za bardzo jak pokazać pazura. Kolejnym problemem jest PlayStation Spectral Super Resolution, szerzej znane pod akronimem PSSR. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:54
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PlayStation 5 Pro ma mieć w końcu sens. Nadchodzi ważna aktualizacja

W swoich założeniach to zaawansowana technologia skalowania obrazu. Dzięki niej konsola może generować więcej kratek dzięki uruchamianiu gier w niższej rozdzielczości i podbijaniu jej do wyższej. Czyli coś jak FSR od AMD. Problem w tym, że PSSR okazało się... niewypałem. W wielu grach mamy artefakty i migotanie ekranu, co przekłada się na znacznie gorsze wrażenia z gry, kiedy korzystamy z tej technologii.

Dalsza część tekstu pod wideo

PSSR 2.0

To może się jednak wkrótce zmienić. Otóż wedle doniesień PSSR 2.0 ma zadebiutować jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku. Ten ma nie tylko rozwiązać problemy techniczne poprzednika, ale także przełożyć się na jeszcze większy wzrost wydajności. Dodatkowo doniesienia sugerują także, że podbicie rozdzielczości ma dotyczyć także gier ze wstecznej kompatybilności. Popoiliśmy przedstawiciela Sony w Polsce o komentarz w tej sprawie. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Kontroler SONY DualSense Czerwony
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Kontroler SONY DualSense Czerwony
0 zł
2829.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 2829.98 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Pro 2TB + Kontroler SONY DualSense Edge Biało-czarny
Konsola SONY PlayStation 5 Pro 2TB + Kontroler SONY DualSense Edge Biało-czarny
0 zł
4499.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499.98 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Słuchawki LOGITECH Gaming G Pro X Nauszne, Dźwięk przestrzenny
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Słuchawki LOGITECH Gaming G Pro X Nauszne, Dźwięk przestrzenny
0 zł
2879.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 2879.98 zł
Advertisement
Image
telepolis
gaming konsole Sony PlayStation 5 PlayStation 5 Pro
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: kitguru