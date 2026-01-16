PlayStation 5 Pro ma mieć w końcu sens. Nadchodzi ważna aktualizacja

Tech

PlayStation 5 Pro to najmocniejsza konsola na rynku. Jednak jej zakup można podważać i to na wielu płaszczyznach. Chociażby na tej, że na samą PlayStation 5 wyszło bardzo mało gier na wyłączność, a i w tych, co są, nie ma za bardzo jak pokazać pazura. Kolejnym problemem jest PlayStation Spectral Super Resolution, szerzej znane pod akronimem PSSR.