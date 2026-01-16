PlayStation 5 Pro ma mieć w końcu sens. Nadchodzi ważna aktualizacja
PlayStation 5 Pro to najmocniejsza konsola na rynku. Jednak jej zakup można podważać i to na wielu płaszczyznach. Chociażby na tej, że na samą PlayStation 5 wyszło bardzo mało gier na wyłączność, a i w tych, co są, nie ma za bardzo jak pokazać pazura. Kolejnym problemem jest PlayStation Spectral Super Resolution, szerzej znane pod akronimem PSSR.
W swoich założeniach to zaawansowana technologia skalowania obrazu. Dzięki niej konsola może generować więcej kratek dzięki uruchamianiu gier w niższej rozdzielczości i podbijaniu jej do wyższej. Czyli coś jak FSR od AMD. Problem w tym, że PSSR okazało się... niewypałem. W wielu grach mamy artefakty i migotanie ekranu, co przekłada się na znacznie gorsze wrażenia z gry, kiedy korzystamy z tej technologii.
PSSR 2.0
To może się jednak wkrótce zmienić. Otóż wedle doniesień PSSR 2.0 ma zadebiutować jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku. Ten ma nie tylko rozwiązać problemy techniczne poprzednika, ale także przełożyć się na jeszcze większy wzrost wydajności. Dodatkowo doniesienia sugerują także, że podbicie rozdzielczości ma dotyczyć także gier ze wstecznej kompatybilności. Popoiliśmy przedstawiciela Sony w Polsce o komentarz w tej sprawie.