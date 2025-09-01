Windows 11 dostaje wyczekiwaną funkcję. Wiele osób się ucieszy

Windows 11, chociaż jest najnowszym systemem operacyjnym Microsoftu, to brakuje mu niektórych — wydawałoby się — podstawowych funkcji. Jedną z nich jest obsługa bezprzewodowych słuchawek, które korzystają ze standardu Bluetooth LE. To właśnie się zmienia za sprawą najnowszej aktualizacji.

Duża zmiana w Windows 11

Niestety, Windows 11 do tej pory nie obsługiwał standardu Bluetooth LE. Co prawda dało się połączyć go z takimi bezprzewodowymi słuchawkami, ale oznaczało to liczne ograniczenia, np. gorszej jakości dźwięk, a do tego w standardzie mono, jeśli jednocześnie chciało się korzystać z mikrofonu. Z tym na szczęście już koniec.

Dzisiaj z przyjemnością ogłaszamy nową funkcję w systemie Windows 11, która umożliwia urządzeniom audio Bluetooth Low Energy (LE) odtwarzanie w wysokiej jakości stereo podczas korzystania z mikrofonu, co zapewnia znacznie lepsze wrażenia dźwiękowe w grach i rozmowach! Do tej pory LE Audio w systemie Windows 11 ograniczało się do odtwarzania dźwięku o bardzo szerokim paśmie przenoszenia w trybie mono podczas korzystania z głosu. ogłosił Microsoft.

Firma z Redmond zapewnia, że teraz użytkownicy sprzętów Bluetooth LE będą mogli korzystać z pełni jego możliwości. Oznacza to wyższej jakości dźwięk w standardzie stereo, co jest znaczną poprawą względem wcześniej używanego kodeka Bluetooth Classic.