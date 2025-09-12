OpenAI i Microsoft szykują nową umowę. Nadchodzą duże zmiany
OpenAI i Microsoft ogłosiły podpisanie wstępnego porozumienia dotyczącego nowych warunków współpracy. Firmy chcą sfinalizować umowę i jednocześnie przygotować grunt pod restrukturyzację OpenAI.
Nowe zasady partnerstwa
Microsoft i OpenUI od lat ze sobą współpracują na podstawie wiążącej te firmy umowy. Teraz obie strony chcą ją zaktualizować. W tle są plany restrukturyzacji OpenAI, które chce utworzyć oddział nastawiony na zysk, aby łatwiej pozyskiwać kapitał i przyspieszyć rozwój. Jednocześnie całość ma pozostać pod kontrolą organizacji non-profit.
Dotychczas Microsoft miał preferencyjny dostęp do technologii OpenAI i wyłączne prawo do sprzedaży jej narzędzi. Nowa umowa może zmienić te zasady i otworzyć drogę do współpracy także z innymi dostawcami chmury. To oznacza większą konkurencję, ale też większe możliwości rozwoju.
W tle krytyka i miliardowe inwestycje
Restrukturyzacja nie wszystkim się podoba. Elon Musk, współzałożyciel OpenAI, skrytykował plany i zagroził pozwem. Firma Sama Altmana jednak pozostaje przy swoim, a rozmowy z Microsoftem mają doprowadzić do szybkiego podpisania nowej umowy.
Microsoft od lat jest strategicznym inwestorem w OpenAI. W 2019 roku wpompował w firmę miliard dolarów, a w 2023 roku dorzucił kolejne 10 miliardów USD. Dziś, gdy przychody OpenAI liczone są w miliardach, przyszłość tej współpracy może zdecydować o kierunku całej branży.