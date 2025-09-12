Oprogramowanie

OpenAI i Microsoft szykują nową umowę. Nadchodzą duże zmiany

OpenAI i Microsoft ogłosiły podpisanie wstępnego porozumienia dotyczącego nowych warunków współpracy. Firmy chcą sfinalizować umowę i jednocześnie przygotować grunt pod restrukturyzację OpenAI.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:00
Nowe zasady partnerstwa

Microsoft i OpenUI od lat ze sobą współpracują na podstawie wiążącej te firmy umowy. Teraz obie strony chcą ją zaktualizować. W tle są plany restrukturyzacji OpenAI, które chce utworzyć oddział nastawiony na zysk, aby łatwiej pozyskiwać kapitał i przyspieszyć rozwój. Jednocześnie całość ma pozostać pod kontrolą organizacji non-profit.

Dotychczas Microsoft miał preferencyjny dostęp do technologii OpenAI i wyłączne prawo do sprzedaży jej narzędzi. Nowa umowa może zmienić te zasady i otworzyć drogę do współpracy także z innymi dostawcami chmury. To oznacza większą konkurencję, ale też większe możliwości rozwoju.

W tle krytyka i miliardowe inwestycje

Restrukturyzacja nie wszystkim się podoba. Elon Musk, współzałożyciel OpenAI, skrytykował plany i zagroził pozwem. Firma Sama Altmana jednak pozostaje przy swoim, a rozmowy z Microsoftem mają doprowadzić do szybkiego podpisania nowej umowy.

Microsoft od lat jest strategicznym inwestorem w OpenAI. W 2019 roku wpompował w firmę miliard dolarów, a w 2023 roku dorzucił kolejne 10 miliardów USD. Dziś, gdy przychody OpenAI liczone są w miliardach, przyszłość tej współpracy może zdecydować o kierunku całej branży.

Microsoft sztuczna inteligencja Innowacje elon musk OpenAI ChatGPT restrukturyzacja OpenAI
Zródła zdjęć: LanKS / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Mobile World Live