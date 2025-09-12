nano11 to zmodyfikowany Windows 11, który zajmuje tylko 2,8 GB pamięci

NTDEV opracował pewne wyjątkowe narzędzie, jakim jest nano11 Builder. Dokładniej rzecz biorąc jest to skrypt programu PowerShell, który pozwala uzyskać obraz systemu Windows okrojony do granic możliwości. Jak jednak podkreślają twórcy, jest to oprogramowanie open source. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie jego działania do naszych potrzeb. A jego możliwości są naprawdę spore.

nano11

Jest to skrajnie oczyszczona wersja systemu Windows 11, która po instalacji zajmuje jedynie 2,8 GB. I chociaż brzmi to interesująco, to pobawieni jesteśmy także znacznej większości komponentów zaszytych w systemie. Zarówno tych zbędnych, jak i użytecznych. Skasowane są:

Wszystkie aplikacje typu bloatware: Clipchamp, Wiadomości, Pogoda, Xbox, Office Hub, Solitaire itp.

Magazyn składników systemu Windows (WinSxS)

Windows Update (i jego usługi)

Windows Defender (i jego usługi)

Większość sterowników (zachowuje tylko VGA, sieć i pamięć masową)

Wszystkie edytory IME (języki azjatyckie)

Funkcje wyszukiwania, BitLocker, biometrii i ułatwień dostępu

Większość usług systemowych (w tym dźwięk)

Sami twórcy podkreślają, że to eksperymentalna wersja systemu i nie powinno się jej instalować na PC. Mimo to może ona znaleźć zastosowanie w postaci maszyny wirtualnej.

Windows 11 bez ograniczeń