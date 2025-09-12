Oprogramowanie

nano11 to zmodyfikowany Windows 11, który zajmuje tylko 2,8 GB pamięci

Jeśli wpadłeś na pomysł, żeby go zainstalować na starszym komputerze, lub na swoim PC, to od razu ostrzegam, że jest on raczej marny. Przynajmniej w pierwotnej wersji.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:13
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
nano11 to zmodyfikowany Windows 11, który zajmuje tylko 2,8 GB pamięci

NTDEV opracował pewne wyjątkowe narzędzie, jakim jest nano11 Builder. Dokładniej rzecz biorąc jest to skrypt programu PowerShell, który pozwala uzyskać obraz systemu Windows okrojony do granic możliwości. Jak jednak podkreślają twórcy, jest to oprogramowanie open source. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie jego działania do naszych potrzeb. A jego możliwości są naprawdę spore.

Dalsza część tekstu pod wideo

nano11

Jest to skrajnie oczyszczona wersja systemu Windows 11, która po instalacji zajmuje jedynie 2,8 GB. I chociaż brzmi to interesująco, to pobawieni jesteśmy także znacznej większości komponentów zaszytych w systemie. Zarówno tych zbędnych, jak i użytecznych. Skasowane są:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS VivoBook 16 D1607KA-MB081W 16" IPS Ryzen AI 7 350 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS VivoBook 16 D1607KA-MB081W 16" IPS Ryzen AI 7 350 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
-300 zł
3299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 16" Retina M4 Max 48GB RAM 1TB SSD macOS Gwiezdna czerń
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 16" Retina M4 Max 48GB RAM 1TB SSD macOS Gwiezdna czerń
0 zł
19999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19999.99 zł
Laptop ACER TravelMate P4 Spin 14 TMP414RN-54-TCO 14" IPS Ultra 5-125U 16GB RAM 512 GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop ACER TravelMate P4 Spin 14 TMP414RN-54-TCO 14" IPS Ultra 5-125U 16GB RAM 512 GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
4399 zł - najniższa cena
Kup teraz 4399 zł
Advertisement
  • Wszystkie aplikacje typu bloatware: Clipchamp, Wiadomości, Pogoda, Xbox, Office Hub, Solitaire itp. 
  • Magazyn składników systemu Windows (WinSxS)
  • Windows Update (i jego usługi)
  • Windows Defender (i jego usługi)
  • Większość sterowników (zachowuje tylko VGA, sieć i pamięć masową)
  • Wszystkie edytory IME (języki azjatyckie)
  • Funkcje wyszukiwania, BitLocker, biometrii i ułatwień dostępu
  • Większość usług systemowych (w tym dźwięk)

Sami twórcy podkreślają, że to eksperymentalna wersja systemu i nie powinno się jej instalować na PC. Mimo to może ona znaleźć zastosowanie w postaci maszyny wirtualnej. 

Windows 11 bez ograniczeń

Ciekawiej prezentuje się możliwość modyfikacji nano11 Bulidera. Ta pozwala na ominięcie ograniczeń sprzętowych, czy konieczności rejestracji systemu w Microsofcie. Dla wielu interesujące może być wyrzucenie aplikacji AI, oraz blotware. Wymaga to jednak umiejętności modyfikacji skryptu.

Image
telepolis
Microsoft Windows 11 nano11
Zródła zdjęć: ntdevlabs / GitHub
Źródła tekstu: ntdevlabs / GitHub, ntdevlabs / YouTube