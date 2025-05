Galaxy A56 nie wstaje po aktualizacji? Jest na to prosty trick

Jak informują użytkownicy na oficjalnym forum społeczności Samsunga, tuż po instalacji aktualizacji część egzemplarzy Galaxy A56 zatrzymuje się na ekranie startowym i nie przechodzi do systemu. Problem obejmuje smartfony dostępne w różnych krajach Europy, może też dotyczyć Polaków. Co jednak ciekawe, wygląda na to, że na ten błąd narażone są tylko wybrane egzemplarze Galaxy A56, więc może to zależeć od dystrybucji i operatora. Na baczności powinni mieć się zwłaszcza ci użytkownicy, którzy kupili telefon spoza polskiej dystrybucji Samsunga.