NVIDIA i TSMC zaprzeczają planom przejęcia Intel Foundry

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o planach przejęcia przez konsorcjum gigantów branży półprzewodnikowej części fabryk Intela , które miałyby zostać wydzielone do osobnej spółki. Według wcześniejszych plotek w skład tej grupy miało wchodzić m.in. TSMC oraz wiodący producenci układów scalonych, tacy jak NVIDIA , AMD , Broadcom czy Qualcomm .

Takie połączenie przyniosłoby więcej szkód niż korzyści

Jednak podczas konferencji GTC 2025 dyrektor generalny NVIDII, Jensen Huang , kategorycznie zaprzeczył, jakoby firma była zaproszona do takiej współpracy. "Nikt nas nie zapraszał do żadnego konsorcjum. Być może inni są zaangażowani, ale ja nic o tym nie wiem. Jeśli jest jakieś przyjęcie, ja nie otrzymałem zaproszenia" - powiedział CEO, cytowany przez Reuters.

Również TSMC odniosło się do tych spekulacji. Podczas spotkania z Komisją Gospodarczą parlamentu Tajwanu przedstawiciel zarządu TSMC, Paul Liu , stanowczo zaprzeczył plotkom o tym, że firma rozważa zakup Intel Foundry. Liu porównał ewentualną fuzję do "mieszania dwóch niekompatybilnych substancji", wyjaśniając, że Intel i TSMC mają nie tylko odmienne kultury korporacyjne, ale także zupełnie inne procesy produkcji półprzewodników. W jego ocenie takie połączenie przyniosłoby więcej szkód niż korzyści.

Eksperci branżowi zwracają uwagę, że wdrożenie w fabrykach TSMC nowych i zaawansowanych technologii zajmuje średnio od 18 do 24 miesięcy. Gdyby dodatkowo trzeba je było przenieść do fabryk w Stanach Zjednoczonych, ten proces wydłużyłby się o kolejny rok, co w praktyce oznacza, że produkcja w USA byłaby opóźniona o trzy lata względem fabryk na Tajwanie.