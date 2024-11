Te dane to istota "self-managment". Ekspert: nie ma lepszej metody

Co łączy ze sobą smartwatcha i serce kobiety? Okazuje się, że więcej niż myślisz. Odpowiednie wykorzystanie danych z urządzenia może oznaczać sukces, zarówno dla pacjenta, jak i jego lekarza. Huawei CBG przeprowadził interesujące badania na ten temat.

Troska o serce już po 20. roku życia?

Z badań Huawei CBG wynika, że tak uważa aż 34% Polek, a kolejne 33% - że trzeba się tym zająć dopiero po 30. urodzinach. Ale generalnie dbamy o swoje zdrowie i ten fakt bardzo cieszy. Aż 80% Polek wskazuje, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy mierzyła swoje ciśnienie krwi. Jednak nad praktyką warto jeszcze popracować - sposoby na obniżenie ciśnienia zna tylko nieco ponad połowa kobiet (56%). Jak skutecznie zadbać o zdrowie serca i jakie badania profilaktyczne warto wykonywać, odpowiada prof. Krzysztof Filipiak.

Ach, to nadciśnienie

Nadciśnienie to najczęstszy powód przedwczesnych śmierci w Polsce. Kobiety chorują na serce tak samo często jak mężczyźni, tylko zazwyczaj ok. 10 lat później. Powoduje to większą umieralność, bo w późniejszym wieku trudniej się skutecznie wyleczyć, gdyż średnio ma się więcej chorób współistniejących. Do tego u kobiet objawy bywają mniej typowe.

Zazwyczaj stan serca Polek ulega pogorszeniu po ukończeniu 40 roku życia. Do tego czasu kobiety chronione są przez układ hormonalny, głównie estrogeny. Specyficznymi czynnikami ryzyka dla Pań są kwestie związane z ciążą i porodem (szczególnie ze względu na coraz później podejmowane decyzje o posiadaniu dzieci) oraz menopauzą. Choroby układu krążenia to przyczyna zgonów kobiet częstsza, niż wszystkie choroby onkologiczne razem wzięte.

Co jest największym wrogiem serca?

Nie jest żadną tajemnicą, że największymi wrogami układu krążenia są:

siedzący tryb życia,

brak aktywności fizycznej,

otyłość, która po pandemii częściej dotyczy kobiet,

używki, takie jak alkohol, kawa czy papierosy

stres

W Polsce 5 milionów kobiet ma nadciśnienie tętnicze, 10 milionów – podwyższony cholesterol, a blisko 2 miliony – cukrzycę. Wszystkie te czynniki wpływają na serce kobiet i wszystkim tym chorobom można zapobiegać aktywnością fizyczną, dietą, korzystnymi zmianami stylu życia.

– mówi prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak.

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Zadbaj o profilaktykę. Zdrowiu pomaga aktywność fizyczna. Już cztery tysiące kroków codziennie zmniejszają ryzyko otyłości, a tym samym chorób serca. Odpowiednia dieta to kolejny czynnik profilaktyczny. Istotne jest też unikanie stresu i wysypianie się, które zmniejsza naszą podatność na stres. Odstawienie używek, szczególnie alkoholu i papierosów, również ma pozytywny wpływ na układ krążenia.

Technologia nam pomoże zachować zdrowie

Nowoczesna technologia może być pomocna w profilaktyce zdrowotnej. Współcześnie smartwatche monitorują jakość naszego snu, aktywność fizyczną czy puls. Najnowsze potrafią nawet mierzyć ciśnienie i zrobić jednoodprowadzeniowe EKG. Dzięki temu można dużo wcześniej zauważyć wszelkie nieprawidłowości i udać się z nimi do lekarza – zwiększając szanse na szybkie i skuteczne wyleczenie.

Krokomierz, analiza snu, ale przede wszystkim tętna (pulsu), to coś, co szczególnie polecam kobietom korzystającym ze smartwatchy. Nie ma lepszej metody redukcji pulsu niż regularna aktywność fizyczna. Polecam także możliwość monitorowania EKG, aby sprawdzić czy nie mamy migotania przedsionków i skriningowe (przesiewowe) pomiary ciśnienia tętniczego. Wyniki są przedstawione w prosty i przystępny sposób - za pomocą kolorów na ekranie zegarka. Sama zmiana barw już powie nam, czy to już powód do skonsultowania tego z lekarzem. Dane zbierane przez smartwatche to istota tzw. „self-managment” czyli dbania i zarządzania własnym zdrowiem, ale i ważna pomoc dla lekarza. To wszystko prowadzi Ją i mnie – lekarza – do wspólnego celu – właściwej diagnozy, dopasowania metod profilaktyki, a czasem i leczenia.

– dodaje prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak.

W myśl powiedzenia „lepiej zapobiegać, niż leczyć” warto zadbać o zdrowie układu krążenia zawczasu. Korzystanie z nowych technologii, które na bieżąco monitorują stan naszego organizmu pozwala nam jeszcze wcześniej dostrzec wszelkie niepokojące sygnały.

