Typowy Polak to wysportowany geek. Mamy wyniki ankiety

Okazuje się, że typowy Polak to całkiem wysportowany typ, a przy okazji prawdziwy fan najnowszych technologii. Badanie własne marki Hama "Nawyki sportowe i zdrowotne Polaków oraz wykorzystanie technologii" zostało wykonane podczas tegorocznych zawodów triathlonowych Ironman w Warszawie.

Ponad połowa Polaków wspomaga się nowymi technologiami podczas aktywności fizycznej

Prawie połowa Polaków, kilka razy w tygodniu uprawia sport, niemal jedna czwarta - codziennie. Dwie trzecie z nas pomaga sobie w treningach, używając smartwatcha lub opaski sportowej, nie wspominając o słuchaniu muzyki ze słuchawek Bluetooth. Takie wnioski i wiele innych wynikają z ankiety, przeprowadzonej podczas niedawno zakończonych zawodów Ironman, jednych z największych zawodów triathlonowych w tej części Europy.

Nie tylko z pilotem na kanapie

Faktycznie lubimy aktywny odpoczynek, a nawyki sportowe Polaków wyglądają naprawdę optymistycznie. W dodatku, nie stronimy od wykorzystania najnowszych technologii i gadżetów elektronicznych, przydatnych przy wyciskaniu z siebie siódmych potów. Znamy je i ich używamy świadomie, by siebie motywować. Ba! To już prawie druga natura.

Tak wynika z ankiety, przeprowadzonej przez markę Hama podczas zakończonych we wrześniu zawodów Ironman, jednej z największych w Europie Środkowo–Wschodniej triathlonowych imprez sportowych.

Hama to producent elektroniki użytkowej, w tym smartwatchów, powerbanków, słuchawek i głośników mobilnych oraz akcesoriów GSM. Firma przeprowadziła badania, pytając 454 dorosłe osoby o ich różne nawyki sportowe, motywacje im towarzyszące i wykorzystanie gadżetów elektronicznych, powstałych z myślą o sporcie. Sondaż został przeprowadzony wśród uczestników zawodów Ironman, ich rodzin i kibiców. Sprawdzane były nawyki sportowe osób w różnym wieku: 18-25 lat (27,97 proc. ankietowanych), 26-35 (22,91 proc.), 36-45 (26,87 proc.) i 46 lat oraz starszych (22,25 proc.).

Sport i technologia idą w parze

Okazuje się, że codziennie sport uprawia ok. 23,13 proc. Polaków, a kilka razy w tygodniu już 47,8 proc. Ćwiczenie raz w tygodniu deklaruje 20,04 % ankietowanych, a rzadziej lub w ogóle zaledwie 9,03 proc. A co z zaangażowaniem pozostałych członków rodziny? Jest naprawdę dobrze, bo 45,81 proc. rodaków często trenuje razem z rodziną, ale nieregularnie 33,92 proc. Odpowiedź "rzadko" wybrała tylko 15,42 proc. respondentów. Z kolei 4,85 proc. z nich ćwiczy bez udziału nikogo bliskiego.

Najważniejsze nawyki prozdrowotne Polaków

Regularne ćwiczenia deklaruje 65,64 proc. Na zdrowe odżywianie stawia 66,30 proc., odpowiednią ilość tylko snu 1,76 proc.(!), a z kolei unikanie używek i regularne badania lekarskie to wybór ok. 49,12 proc. ankietowanych. Wniosek? Polacy to pracowita nacja, która chce żyć zdrowo i coraz bardziej zwraca uwagę na swój jadłospis, ale nie wystarcza nam doby na spełnienie wszystkich ambitnych celów.

Co z tą technologią?

Smartwatch lub opaskę fitnessową z obsługą mnóstwa dyscyplin sportowych i monitoringiem rozmaitych funkcji zdrowotnych zakłada na nadgarstki 65,20 proc. z nas. Słuchawki bezprzewodowe umilają treningi aż 61,01 procent ankietowanych. 11,45 proc. badanych zabiera ze sobą na trening na wszelki wypadek mały, poręczny powerbank.

Stosowanie gadżetów wpływa na nasze nawyki sportowe, bo w końcu smartwatch jest w stanie nawet zastąpić trenera personalnego (oczywiście w mocno ograniczonym zakresie). Ale jak to wygląda w szczegółach, jeśli chodzi o powody wspomagania się technologią? Cykliczne poprawianie wyników sportowych wskazuje 65,64 proc., natomiast motywowanie do regularnych treningów 61,45 proc. Zgodnie z sondażem, z nafaszerowanego nowoczesną elektroniką sprzętu w celu monitorowania parametrów zdrowotnych korzysta ok. 41 proc. z nas. Natomiast dla 31,94 proc. najbardziej przydatne w takich urządzeniach jest wyznaczanie trasy biegu czy jazdy na rowerze i ułatwianie jej śledzenia lub inne funkcjonalności.

Jakie gadżety kupujemy najchętniej?

Tutaj wyniki z ostatniego roku raczej nie zaskakują: etui, powerbank lub gadżety do telefonu kupiło 45,37 proc., akcesoria do noszenia (opaski, pokrowce na smartfon do zawieszenia na ramieniu czy kamerki) 21,37 proc., a sprzęt do sprawdzania stanu zdrowia (smartwatch, opaska fitness) 39,21 proc. W żadne akcesorium nie zainwestowało z kolei 24,89 proc. Tak oto wyłania nam się przed oczami obraz połowy Polaków, która śledzi rynek nowinek technologicznych, zna swoje priorytety i potrzeby w tej dziedzinie oraz śmiało wykorzystuje różne gadżety do uzupełnienia treningów, ale też dbałości o zdrowie. Koresponduje to z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, według których w 2023 r. przeciętna długość życia Polaka wydłużyła się o 1,3 roku, a Polki o 0,9 roku w porównaniu do sytuacji z roku wcześniej.

Po co używamy akcesoriów elektronicznych?

Za podstawową przyczynę ich wyboru respondenci uznali ułatwianie monitorowania aktywności sportowej i postępów treningowych (64,98 proc.) oraz zwiększenie motywacji do regularnych ćwiczeń (21,37 proc.). Jedynie ok. 6 proc. badanych unika sprawiania sobie tego typu elektroniki użytkowej, wskazując, że jest zbyt droga i skomplikowana w obsłudze. Żadnych gadżetów z przeznaczeniem dbania o siebie nie kupuje 7,71 proc. ankietowanych, bo zaawansowanie monitorowanie postępów w sporcie nie jest im potrzebne. Oznacza to w prostym przełożeniu, że elektronika wspomaga i motywuje, a Polacy się w tej tematyce dobrze orientują.

Podsumowując, Polacy licznie i coraz chętniej angażują się w aktywność fizyczną, a nowoczesna technologia stała się już nieodłącznym elementem ich sportowej rutyny. Dzięki przydatnym akcesoriom elektronicznym zdrowy styl życia staje się bardziej dostępny i atrakcyjny, niezależnie od wieku. Nasza ojczyzna rośnie w siłę jako kraj, w którym dbanie o formę idzie w parze z wykorzystaniem szerokiej gamy technologii, a to pozwala na poprawę stanu własnego zdrowia. Można się spodziewać, że trend ten będzie jedynie rósł.

Artykuł powstał w oparciu o badanie własne marki Hama „Nawyki sportowe i zdrowotne Polaków oraz wykorzystanie technologii” zostało wykonane podczas tegorocznych zawodów triathlonowych Ironman, edycja w Warszawie (8-9.06) i Gdyni (3-4.08) na reprezentatywnej próbie 454 pełnoletnich osób. Zostało zrealizowane techniką ankiety bezpośredniejz 8 pytaniami, w tym z 4 wielokrotnego wyboru.

