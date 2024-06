Zdarza ci się zjadać resztki ryżu? Może lepiej się wstrzymaj

I co na to wszysctkie oszczędne gospodynie? Okazuje się, że spożywanie resztek ryżu może powodować zatrucia pokarmowe. Istnieje jednak sposób, aby tego uniknąć.

Ryż z dnia poprzedniego wcale nie taki zdrowy

Komu z nas nie zdarzyło się zjeść resztek ryżu z dnia poprzedniego? Okazuje się, że być może niepotrzebnie ryzykowaliśmy zdrowiem. Resztki ryżu mogą powodować choroby układu pokarmowego.

Naukowcy przekonują, że zjedzenie resztek ryżu, przechowywanego przez kilka dni w lodówce, może przysporzyć nam więcej kłopotów, niż pożytku. Istnieje realna szansa na to, że nabawimy się zatrucia pokarmowego, zwanego "zespołem smażonego ryżu".

Co możemy zrobić, aby uniknąć problemu?

Jest jeden radykalny, ale najskuteczniejszy sposób - wyrzuć ryż, zanim ulegniesz pokusie i go zjesz. W przeciwnym razie, możesz spotkać się z przykrymiu skutkami ubocznymi. Według Food Network, jeśli ryż stoi przez dwie godziny w temperaturze pokojowej to należy go wyrzucić.

Aby zapobiec zatruciu, należy wkrótce po zakończeniu gotowania, włożyć resztki ryżu do lodówki i najlepiej spożyć w ciągu godziny lub dwóch. NHS (Brytyjska Krajowa Służba Zdrowia) nie zaleca przechowywania ryżu dłużej niż 1 dzień i nie podgrzewania go więcej niż raz.

Dlaczego ryż może nas zatruć?

Wszystkie odmiany surowego ryżu mogą zawierać zarodniki bakterii Bacillus cereus. Bakteria ta może powodować choroby żołądkowo-jelitowe, takie jak wymioty i biegunka. Zarodniki te nie giną całkowicie po ugotowaniu i są odporne na ciepło. Co więcej, w pozostawionym ryżu zaczynają się szybko namnażać. Według danych kliniki w Cleveland każdego roku odnotowuje się 63400 przypadków zatruć właśnie tą bakterią. Największe ryzyko powstaje, w momencie kiedy ryż stoi na zewnątrz przez godzinę. Wówczas bakterie zdążą się już rozmnożyć. Jeśli zjesz ryż zaraz po ugotowaniu, bakterie te nie stanowią problemu. Do chorób dochodzi najczęściej gdy ryż stoi kilka godzin w temperaturze pokojowej, następnie chowamy go do lodówki w celu schłodzenia i zjadamy kilka dni później.

