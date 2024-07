Bałtyk ma poważne kłopoty. Specjaliści alarmują

Polska, Litwa, Niemcy i Szwecja – to instytucje z tych krajów wzięły na cel poważny problem, który skrywa się na dnie Morza Bałtyckiego. W grę wchodzą groźne substancje rakotwórcze, które przedostają się do wody.

20 tysięcy – to liczba znanych wraków statków wojskowych i cywilnych, które zdaniem inicjatorów projektu “Baltwreck” znajdują się na dnie Bałtyku. Około 10% z nich ma być źródłem zanieczyszczenia paliwami, a także resztkami zatopionej amunicji. To właśnie wśród tych substancji, które zalegają na dnie nawet od czasów II Wojny Światowej, a więc ponad 80 lat, jest rakotwórczy olej pirolityczny. Jak informuje Uniwersytet Jagielloński, inicjatorzy projektu pracują nad pozbyciem się tego zanieczyszczenia.

Co trzeba zrobić?

Jako jeden z pierwszych kroków tego przedsięwzięcia badacze chcą wdrożyć metody zarządzania wrakami, aby zapobiec potencjalnym, masowym zanieczyszczeniom morza. Cały proces składać się będzie z opracowania odpowiedniej technologii, która pomoże wykryć niebezpieczne substancje, a także usunięcie ich z zalegających na dnie wraków. Ale to nie wszystko, bo jak wskazują naukowcy konieczna jest także analiza dotychczasowego wpływu zatopionej amunicji na ekosystemy Bałtyku.

Jak donosi portal naukawpolsce.pl, w konsorcjum projektu znalazło się 14 partnerów z Litwy, Niemiec, Szwecji i Polski, w tym Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który pod kierunkiem dr. Michała Silarskiego ma za zadanie wykonanie testów nowych metod wykrywania materiałów niebezpiecznych w morzu. Sam projekt ruszył 1 lipca tego roku i ma potrwać przez trzy lata. Jego koszty są zaplanowane na niebagatelna kwotę aż 3,83 mln euro, z czego 3,06 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu Interreg Południowy Bałtyk.

Obok UJ wśród instytucji biorących udział w projekcie są: Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Uniwersytet Morski w Gdyni, Klaipeda University (Litwa), Leibniz-Institute for Baltic Sea Research Warnemünde (Niemcy), JT Ship Service Tomasz Jatkowski (Polska), Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (Niemcy), Nature Research Centre (Litwa), Chalmers University of Technology (Szwecja), German Environment Agency (Niemcy), North.io LtD. (Niemcy), CLEANERGY Sp. z o.o.

