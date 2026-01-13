Nauka

Nowy cukier - smakuje jak prawdziwy, ale nie ma jego wad

Ten nowy cukier może stanowić prawdziwy przełom. Smakuje jak prawdziwy, ale nie ma jego typowych wad. Naukowcy twierdzą, że powodów do radości z tego odkrycia jest więcej.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:22
0
Smakuje identycznie jak cukier stołowy

Inżynierowie z Tufts są w stanie wyprodukować biosyntetycznie tagatozę, rzadki cukier o prawdziwej słodyczy. Naukowcy odkryli sposób na przekształcenie zwykłej glukozy w cukier, który smakuje identycznie jak cukier stołowy. 

Wykorzystali do tego zmodyfikowane genetycznie bakterie jako mikroskopijne fabryki. Dzięki temu zespół inżynierów może produkować tagatozę wydajnie i tanio, osiągając znacznie większe wyniki wydajności niż obecnie stosowane metody.

Tagatoza - wydajniej i taniej

Tagatoza zapewnia niemal identyczną słodycz, jak znany nam cukier stołowy. Ale ma też niepodważalną zaletę - posiada znacznie mniejszą kaloryczność oraz wywiera minimalny wpływ na poziom cukru we krwi. Naukowcy twierdzą także, że wpływa też korzystnie na zdrowie jamy ustnej i jelit. 

Tagatoza występuje naturalnie, ale w bardzo małych ilościach - znajdziemy ją w mleku, jabłkach, ananasach i pomarańczach.

Istnieją już sprawdzone procesy produkcji tagatozy, ale były one nieefektywne i drogie. Opracowaliśmy nowy sposób produkcji tagatozy (...) Jest to o wiele bardziej opłacalne niż nasze poprzednie podejście, w którym do produkcji wykorzystywaliśmy mniej dostępną i drogą galaktozę.

wyjaśnia Nik Nair z Uniwersytetu Tufts. 

A warto pochylić się nad produkcją tagatozy. Głównie dlatego, że może stanowić zdrowszą i bardziej naturalną alternatywę dla dzisiejszych zamienników cukru. Może też być korzystna dla osób z cukrzycą, dzięki sposobowi w jaki organizm ją przetwarza. 

Nowe badanie zostało opublikowane w czasopiśmie "Cell Reports Physical Science". 

telepolis
Zródła zdjęć: New Africa / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com