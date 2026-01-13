Nauka

Naukowcy jeszcze lepiej zbadali konopie. "To utalentowana roślina"

Naukowcom udało się wskrzesić wymarłe enzymy konopi i tym samym odkryli pochodzenie tego znanego narkotyku.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:51
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Naukowcy jeszcze lepiej zbadali konopie. "To utalentowana roślina"

Konopie to "utalentowana" roślina

Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. To roślina skrywająca farmakopeę w swoich kwiatach i liściach. Wiele jej związków wyewoluowało miliony lat temu, aby odstraszać szkodniki i patogeny. W ostatnich tysiącleciach ludzie odkryli szereg innych dodatkowych jej zastosowań. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Najnowsze badanie zagłębia się w przeszłość konopi po to, aby zbadać ewolucyjne pochodzenie niektórych z jej najsłynniejszych związków bioaktywnych — tetrahydrokannabinolu (THC), kannabidiolu (CBD) i kannabichromenu (CBC). 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ciśnieniomierz BEURER BC 27 Czarno-szary
Ciśnieniomierz BEURER BC 27 Czarno-szary
0 zł
134 zł - najniższa cena
Kup teraz 134 zł
Ciśnieniomierz BEURER BC 87 Czarny
Ciśnieniomierz BEURER BC 87 Czarny
0 zł
189.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 189.99 zł
Ciśnieniomierz BEURER BM 85 Biały
Ciśnieniomierz BEURER BM 85 Biały
0 zł
429 zł - najniższa cena
Kup teraz 429 zł
Advertisement

Konopie pod lupą

Za pomocą techniki zwanej rekonstrukcją sekwencji przodków (ASR), naukowcy z Wageningen University & Research w Holandii rzucili światło na dawno wymarłe enzymy, które wytwarzały te związki u przodka konopi. Zespołowi badaczy udało się wskrzesić starożytne enzymy, aby lepiej zbadać ich funkcjonowanie. Ich odkrycia mają także zastosowanie praktyczne.

Te starożytne enzymy są trwalsze i bardziej elastyczne niż ich potomkowie, co czyni je bardzo atrakcyjnymi punktami wyjścia do nowych zastosowań w biotechnologii i badaniach farmaceutycznych.

tłumaczy biosystematyk Robin van Velzen.

Naukowcy potwierdzili, że roślina ta może wytwarzać setki różnych kannabinoidów, terpenów, flawonoidów i innych fitochemikaliów, z których wiele ma unikalne właściwości lecznicze, w tym przeciwbólowe i przeciwzapalne. 

Mimo tych właściwości enzymy te są wciąż słabo poznane. A nie ulega wątpliwości, że starożytny enzym, zrekonstruowany w nowym badaniu, doskonale sprawdza się w produkcji CBC. 

Wprowadzenie tego enzymu do rośliny konopii mogłoby doprowadzić do powstania innowacyjnych odmian leczniczych.

dodaje Velzen. 
Image
telepolis
marihuana konopie indyjskie biotechnologia badania naukowe marihuana medyczna medyczna marihuana
Zródła zdjęć: Kotcha K / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com