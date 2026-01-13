Naukowcy jeszcze lepiej zbadali konopie. "To utalentowana roślina"

Konopie to "utalentowana" roślina

Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. To roślina skrywająca farmakopeę w swoich kwiatach i liściach. Wiele jej związków wyewoluowało miliony lat temu, aby odstraszać szkodniki i patogeny. W ostatnich tysiącleciach ludzie odkryli szereg innych dodatkowych jej zastosowań.

Najnowsze badanie zagłębia się w przeszłość konopi po to, aby zbadać ewolucyjne pochodzenie niektórych z jej najsłynniejszych związków bioaktywnych — tetrahydrokannabinolu (THC), kannabidiolu (CBD) i kannabichromenu (CBC).

Konopie pod lupą

Za pomocą techniki zwanej rekonstrukcją sekwencji przodków (ASR), naukowcy z Wageningen University & Research w Holandii rzucili światło na dawno wymarłe enzymy, które wytwarzały te związki u przodka konopi. Zespołowi badaczy udało się wskrzesić starożytne enzymy, aby lepiej zbadać ich funkcjonowanie. Ich odkrycia mają także zastosowanie praktyczne.

Te starożytne enzymy są trwalsze i bardziej elastyczne niż ich potomkowie, co czyni je bardzo atrakcyjnymi punktami wyjścia do nowych zastosowań w biotechnologii i badaniach farmaceutycznych. tłumaczy biosystematyk Robin van Velzen.

Naukowcy potwierdzili, że roślina ta może wytwarzać setki różnych kannabinoidów, terpenów, flawonoidów i innych fitochemikaliów, z których wiele ma unikalne właściwości lecznicze, w tym przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Mimo tych właściwości enzymy te są wciąż słabo poznane. A nie ulega wątpliwości, że starożytny enzym, zrekonstruowany w nowym badaniu, doskonale sprawdza się w produkcji CBC.