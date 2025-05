Młodzi naukowcy z Polski lecą podbić USA. Dołącz online i kibicuj

Regeneron ISEF – kuźnia młodych noblistów

Regeneron ISEF to niekwestionowany gigant wśród międzynarodowych konkursów naukowych, co roku gromadzący blisko 2000 najbardziej obiecujących młodych badaczy i innowatorów z ponad 70 krajów. Prestiż wydarzenia podkreśla nie tylko pula nagród sięgająca 9 milionów dolarów, ale także fakt, że swoją drogę do wielkich odkryć rozpoczynało tam aż 15 przyszłych laureatów Nagrody Nobla oraz 36 zdobywców innych czołowych wyróżnień naukowych, takich jak Medal Fieldsa czy Nagroda Laskera. Fundacja Zaawansowanych Technologii, posiadająca wyłączność na wysyłanie polskiej delegacji w ramach Programu Explory, umożliwiła dotąd udział 50 młodym talentom, którzy przywieźli do kraju łącznie 31 nagród i wyróżnień.