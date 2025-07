Ten owoc zmniejsza ryzyko związane z popularnym suplementem

L-karnityna - o co cały ten szum?

Jednym z najpopularniejszych suplementów jest l-karnityna. Okazuje się jednak, że jest ona jednocześnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych suplementów na rynku. I choć istnieją dowody na to, że wspomaga ona regenerację mięśni i zdecydowanie poprawia wydajność naszego organizmu, to badania wykazały również, że to właśnie l-karnityna może przyczyniać się do wielu chorób sercowo-naczyniowych.