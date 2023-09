Elon Musk rozpoczyna testy na ludziach. Dostał zgodę

Należący do Elona Muska startup Neuralink dostał zgodę na testy kliniczne na ludziach. Będą im wszczepiać implanty do mózgu.

Neuralink to startup należący do Elona Muska, który rozwija ideę implantów do mózgu. Te przede wszystkim miałyby pomóc ludziom, którzy są sparaliżowani. Do tej pory testy trwały jedynie na zwierzętach, ale firma otrzymała właśnie zgodę na rozpoczęcie prób na ludziach.

Neuralink rozpoczyna testy na ludziach

Zgodę na testy na ludziach wydała niezależna komisja rewizyjna. Na razie testy kliniczne będą przeprowadzane na chętnych osobach, które są sparaliżowane. Pod uwagę będą brane konkretnie osoby z uszkodzeniami rdzenia kręgowego lub stwardnieniem zanikowym bocznym.

Neuralink chce wszczepiać im do mózgu implanty, które za pomocą myśli pozwoliłyby im sterować kursorem czy pisać na komputerowej klawiaturze. Firma nie zdradziła, jak wielu uczestników weźmie udział w badaniach. Natomiast mają one potrwać około 6 lat.

Docelowo Neuralink i Elon Musk chcą za pomocą swoich chipów leczyć różne schorzenia, w tym autyzm, depresję oraz schizofrenię. Firma już wcześniej starała się o zgodę na testy na ludziach, ale Agencja ds. Żywności i Leków początkowo jej nie wydała z powodu obaw dotyczących bezpieczeństwa.

Startup podobno bardzo spieszyć się z badaniami nad zwierzętami, przez to popełniono wiele błędów, przez które zwierzęta cierpiały. Ostatecznie FDA zgodziło się na testy.

Zobacz: Elon Musk chce Twoich pieniędzy. Tym razem się nie wywiniesz

Zobacz: Elon Musk zadecydował. Koniec z tweetami

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Reuters