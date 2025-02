Benzyna jako OZE. Ta maszyna może sprawić, że elektryki stracą sens

A co gdybym Wam powiedział, że powstała maszyna, dzięki której benzyna będzie mogła być zaliczana do OZE? I to taka, która przy okazji eliminuje dwutlenek węgla z atmosfery? Takie urządzenie powołał do życia Uniwersytet w Cambridge. I chociaż nie da się z niego bezpośrednio pozyskać benzyny, to naprawdę niewiele do tego brakuje. Jednak po kolei.